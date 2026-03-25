Ex-"Love Island Australia"-Gewinner Grant Crapp ist verlobt

Grant Crapp hat seiner langjährigen Partnerin Lucy Cartwright einen Heiratsantrag gemacht. Der ehemalige Gewinner der australischen Version von Love Island teilte die freudige Nachricht am Dienstag mit seinen Followern auf Instagram und postete eine Reihe von Bildern, die den romantischen Moment am Strand festhalten. Auf einem der Fotos ist das Paar gemeinsam mit seinen drei Kindern Oliver, Levi und Charli zu sehen. Grant, Levi und Charli hielten stolz ein Schild in die Höhe, auf dem "Willst du mich heiraten?" stand. Ein weiteres Bild zeigt den Realitystar, wie er neben seinen Kindern auf die Knie geht. Besonders im Fokus stand dabei Lucys beeindruckender Verlobungsring – ein birnenförmiger Solitär-Diamant auf einem minimalistischen Goldband.

Der Post, den der 30-Jährige lediglich mit dem Datum "23/03/2026" und einem Herz-Emoji versah, löste eine Welle von Glückwünschen aus. Zahlreiche Freunde und Fans gratulierten dem Paar, darunter auch ehemalige Realitystars und Prominente wie die olympische Schwimmerin Emily Seebohm, die schrieb: "Was für eine schöne Familie." Auch "Married At First Sight"-Star Nasser Sultan meldete sich zu Wort und scherzte: "Wurde auch Zeit! Denn ich wollte sie fragen." Die freudige Nachricht kommt, nachdem Grant und Lucy im April vergangenen Jahres ihr drittes Kind, Oliver, willkommen geheißen hatten.

Die Beziehung der beiden hatte 2018 für Aufsehen gesorgt, als Grant die erste Staffel von "Love Island Australia" mit seiner Partnerin aus der Show, Tayla Damir, gewann. Kurz nach dem Ende der Sendung wurde jedoch bekannt, dass er eine "geheime Freundin" in Canberra hatte – Lucy. Grant und Tayla trennten sich daraufhin und er kehrte zu Lucy zurück. Seitdem haben die beiden ihre Beziehung gefestigt und gemeinsam zwei Häuser gekauft. 2019 erwarb Grant ihr erstes gemeinsames Haus in Malua Bay in New South Wales für umgerechnet 330.000 Euro, das er seitdem umfangreich renoviert hat. Zusammen haben sie mittlerweile vier Kinder – ihre gemeinsame Tochter Charli war 2021 zur Welt gekommen, gefolgt von Levi und Oliver.

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Instagram / grant_crapp Grant Crapp und Lucy Cartwright mit ihrer Tochter, Dezember 2022

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Instagram / grant_crapp Verlobungsring von Lucy Cartwright

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Instagram / grant_crapp Die Kinder von Grant Crapp und Lucy Cartwright

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