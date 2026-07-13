Tessa Bergmeier packt aus: Dieses Format fand sie "ekelhaft"

Tessa Bergmeier (36) blickt jetzt mit deutlichen Worten auf eines ihrer frühen TV-Erlebnisse zurück. Die Realitybekanntheit sprach im Podcast "Truth or Trash" mit Host Lina Westphal über ihre Anfänge im Fernsehen und erinnerte sich dabei an das Format "Promi Hot5", das 2009 im Umfeld von "Taff" lief. Dort habe sie sich im Bikini und damit fast nackt vor einer rein männlichen Jury präsentiert, die Gesicht, Dekolleté, Po und Abendoutfit bewertete. Für Tessa ist diese Erfahrung heute kaum noch zu fassen. Im Podcast machte sie klar, wie sie das damals erlebte: "Schwöre bei Gott, das war so ekelhaft. Das ist so krank einfach."

Auch Westphal zeigte sich sichtlich schockiert über die Schilderungen ihrer Gesprächspartnerin – mehr als ein ungläubiges "Nein? Niemals!" war ihr dazu nicht zu entlocken. Tessa schilderte weiter, wie stark sie in dem Format sexualisiert worden sei: "Da haben dann wirklich solche ekelhaften Typen meine Brüste bewertet. Du wurdest so krass sexualisiert in dieser Sendung, das kannst du dir gar nicht ausmalen." Die Veganerin betonte, dass sie heute selbst kaum glauben könne, damals Teil eines solchen Formats gewesen zu sein. Neben "Promi Hot5" hat sie in ihrer Karriere bereits eine Reihe weiterer Formate absolviert, darunter Germany's Next Topmodel, das Dschungelcamp und Das Sommerhaus der Stars.

Abseits des Podcast-Gesprächs steht die 36-Jährige aktuell aber auch wegen ihres aktuellen Auftritts bei Prominent getrennt in der Kritik. In der Show ist sie gemeinsam mit ihrem Ex Jakob Morgenstern zu sehen. Auf Instagram werfen ihr Zuschauer vor, bei einer Nominierung gemobbt zu haben. Tessa wehrt sich dort in einem Statement gegen die Vorwürfe: "Nominierung ist Nominierung. Da geht es darum, jemandem ordentlich die Meinung zu sagen. Es ist von Fernsehproduktionen ausdrücklich erwünscht, dass man bei Nominierungen eine Schippe drauflegt."

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Imago Tessa Bergmeier beim Screening der RTL-Serie "Euphorie" im Cinenova, Köln, 27.09.2025

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Imago Tessa Bergmeier bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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RTL Jakob Morgenstern und Tesssa Bergmeier bei "Prominent getrennt"