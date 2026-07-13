Hitze: Darum musste Prinz George im Anzug nach Wimbledon

Beim Wimbledon-Herrenfinale am Sonntag war Prinz George (12) der wohl am elegantesten gekleidete Zwölfjährige auf der ganzen Anlage – und das bei brütender Hitze. Gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Charlotte (11), seiner Mutter Prinzessin Kate (44) und Vater Prinz William (44) nahm er in der ersten Reihe der berühmten Royal Box Platz, um das Endspiel zwischen Jannik Sinner (24) und Alexander Zverev (29) zu verfolgen. Bei rund 30 Grad und strahlendem Sonnenschein saßen George und William dabei trotzdem in Anzug und Krawatte auf der Tribüne des Centre Courts. Um der Hitze ein wenig entgegenzuwirken, griff George zu Wasser, einem Strohhut und einem Handventilator.

Der Grund für die formelle Kleidung liegt in der strikten Kleiderordnung der Royal Box. Auf der wimbledon.com heißt es dazu: "Protokoll – die Kleidung ist elegant, Anzug/Jackett und Krawatte usw." Der exklusive Bereich mit 74 Plätzen ist einem ausgewählten Gästekreis vorbehalten, der persönlich vom Vorsitzenden des All England Club eingeladen wird. Bei extremer Hitze werden die Vorgaben jedoch teils gelockert: So gilt das eigentliche Hutverbot für Damen in der Royal Box bei hohen Temperaturen nicht mehr. Auch Charlotte und George trugen die vom Veranstaltungsort bereitgestellten Hüte mit dem typischen grün-violetten Hutband, während Kate ihren eigenen Sonnenhut mitgebracht hatte.

Dass George und Charlotte überhaupt in der Royal Box sitzen durften, ist für sich genommen bereits eine Ausnahme. Grundsätzlich sind Kinder in diesem Bereich nicht zugelassen – es sei denn, sie gehören der königlichen Familie an. Wie strikt diese Regelung einst ausgelegt wurde, zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 1999. Als Katharine, die Herzogin von Kent, zwei junge Freunde in die Royal Box mitnehmen wollte, erhielt ihr zehnjähriger Patensohn zwar Zutritt, der zwölfjährige Sohn einer Freundin jedoch nicht. Der damalige Vorsitzende des All England Club, John Curry, entschuldigte sich zwar, blieb aber bei der Linie: "Aufgrund der Nachfrage nach Plätzen in der Royal Box bitten wir darum, dass abgesehen von Kindern der königlichen Familie keine Kinder eingeladen werden, da sie andere würdige Personen ausschließen, von denen viele einen Beitrag zum Tennis leisten."

Anzeige Anzeige

Imago Prinz George beim Wimbledon-Finale der Herren, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte beim Wimbledon-Finale der Herren 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Royals verfolgen das Wimbledon-Finale 2026