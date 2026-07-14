Ibiza-Urlaub: Frauke Ludowig strahlt im Blümchen-Bikini

Frauke Ludowig (62) hat ihre Fans mit sommerlichen Urlaubsfotos von Ibiza überrascht. Die RTL-Moderatorin verbrachte dort vier Tage mit ihrem Ehemann Kai Roeffen und den gemeinsamen Töchtern Nele und Nika. Besonderes Highlight der auf Instagram geteilten Aufnahmen: Frauke posiert entspannt an Bord eines Bootes – im verspielten Blümchen-Bikini, mit lässigem Cowboyhut, offenen Haaren und strahlendem Lächeln. Neben den Bikini-Fotos gibt es auch natürliche Schnappschüsse vom Strand und vor dem tiefblauen Meer zu sehen, auf denen die ganze Familie sichtlich gut gelaunt wirkt.

"Vier Tage Sonne, Wasser, Sport, Essen und ganz viel Familytime", schwärmt Frauke von dem gemeinsamen Trip. Auf dem Programm standen dabei neben dem Bootsausflug auch gutes Essen und Sport – kurzum ein rundum entspannter Kurzurlaub. Die erfolgreiche Moderatorin betonte laut RTL, dass es in diesem Jahr die bisher einzige Familienreise gewesen sei, die alle vier gemeinsam hinbekommen hätten: "Es war intensiv, und wir haben jede Minute genossen." Da die Töchter inzwischen erwachsen sind und eigene Termine und Verpflichtungen haben, sei es gar nicht so einfach, einen gemeinsamen Urlaub zu organisieren.

Dass der Ibiza-Trip nicht ganz ohne Überraschungen verlief, ist bereits bekannt: Der geplante Bootsausflug, für den Kai seinen Bootsführerschein nutzen konnte, entwickelte sich zum kleinen Abenteuer. Denn je länger die Familie auf dem Wasser war, umso schlechter ging es Frauke. Die Journalistin, die bereits seit 1994 das Gesicht des Starmagazins "Exclusiv" ist, wurde schließlich schwer seekrank: "Es war wirklich einer der härtesten Tage meines Lebens." Ungeachtet solcher Erlebnisse scheint die Familie die wenigen gemeinsamen Tage auf der Baleareninsel in vollen Zügen genossen zu haben.

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Getty Images Frauke Ludowig, TV-Star

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Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig strahlt im Blümchen-Bikini bei Familienurlaub auf Ibiza, Juli 2026.

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Getty Images Frauke Ludowig und ihr Mann Kai Röffen im Oktober 2014