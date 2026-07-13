Heidi Klum zeigt "peinliches" Casting-Video für Hollywood

Heidi Klum (53) sorgt mit einem unerwarteten Throwback für Aufsehen: Auf Instagram hat das Model jetzt ein altes Casting-Video aus den frühen 2000er-Jahren geteilt, das zuvor auf einem Fan-Account aufgetaucht war. In dem Clip ist die heutige GNTM-Chefin bei einem Vorsprechen für den Hollywoodfilm "Constantine" zu sehen, der 2005 mit Keanu Reeves (61) ins Kino kam. Heidi bewirbt sich darin für die Rolle der Halbdämonin Ellie, die zwischen Menschenwelt und Unterwelt vermittelt. Zu dem wiederentdeckten Tape schreibt die Vierfachmama offen, es sei zwar lustig, aber auch "ein bisschen peinlich", sich selbst in dieser frühen Schauspielphase zu sehen.

Das Material stammt aus einer frühen Produktionsphase des düsteren Fantasy-Actionfilms: Der Dialog, den Heidi spricht, basiert auf einer Drehbuchfassung von 2002, als das Projekt noch ganz am Anfang stand. Hinter der Kamera liest ein Mitarbeiter die Zeilen der Hauptfigur John Constantine vor – jene Rolle, mit der sich Keanu später in die Herzen der Fans spielte. Am Ende bekam allerdings Michelle Monaghan (50) den Part der mysteriösen Ellie, deren Szenen in der finalen Kinofassung größtenteils wieder gestrichen wurden. Regisseur Francis Lawrence (56) erklärte Jahre später auf einem Comic-Con-Panel, dass der Film ohne eine klare Liebesgeschichte besser funktioniere und John bewusst als einsamer Einzelgänger gezeigt werden sollte. Für Michelle zahlte sich der Einsatz trotzdem aus: Das ungenutzte Material überzeugte J.J. Abrams so sehr, dass er sie für Mission: Impossible III engagierte.

Das nun aufgetauchte Audition-Tape erinnert an eine Phase, in der Heidi deutlich häufiger als Schauspielerin vor der Kamera stand und mit kleinen, oft humorvollen Gastauftritten auffiel – etwa in "Zoolander", Sex and the City oder "Der Teufel trägt Prada". Parallel baute sie sich Schritt für Schritt ein zweites Standbein im internationalen Fernsehen auf und wurde durch Shows wie "Project Runway" und Germany's Next Topmodel zu einem der bekanntesten Gesichter der Branche. Auch heute teilt die Unternehmerin immer wieder private und berufliche Einblicke mit ihren Followern, sei es mit nostalgischen Bikini-Schnappschüssen aus den 90ern oder nun mit alten Casting-Aufnahmen aus ihren Hollywood-Anfängen.

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Monaghan bei den 32. jährlichen Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Anzeige Anzeige

Heidi Klum, 13. Staffel von "Project Runway"