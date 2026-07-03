Inés García: Das ist Lamine Yamals neue Influencer-Freundin

Lamine Yamal (18) zeigt sich frisch verliebt! Der spanische Fußballstar wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA nicht nur von seinen Teamkollegen, sondern auch von seiner neuen Freundin Inés García angefeuert. Die beiden traten erstmals im Mai gemeinsam in Erscheinung, als Lamine die Influencerin zum Saisonabschluss-Dinner seines Vereins, dem FC Barcelona, mitbrachte. Seitdem begleitet sie ihn immer häufiger zu wichtigen Terminen und teilt ihre Liebesreise mit den Fans auf Social Media. Vor allem bei der WM sorgt das Paar nun für Gesprächsstoff – im Stadion, aber auch im Netz.

Inés ist in Sevilla zu Hause und hat sich als Mode- und Beauty-Influencerin eine riesige Community aufgebaut. Auf TikTok folgen ihr inzwischen fast eine Million Menschen, auf Instagram sind es mehrere Hunderttausend. Dort präsentiert sie regelmäßig Selfies, Outfit-Inspirationen und Schminktipps – und seit Kurzem auch jede Menge Supportmomente für Lamine. Für die WM flog sie trotz ihrer ausgeprägten Flugangst in die USA, um ihn live im Stadion anzufeuern. In einem Interview mit dem Magazin Woman Madame Figaro erzählte sie, dass sie sich bewusst für eine Art Konfrontationstherapie entschieden habe. "Ich stelle mich nach und nach meinen Ängsten. Ich habe jede Menge Reisen für diesen Sommer geplant – sowohl innerhalb Spaniens als auch ins Ausland –, die ihr mitverfolgen könnt", so Inés.

Bei den WM-Spielen sorgt Inés mit ihren Stadionlooks für zusätzliche Aufmerksamkeit. Besonders im Fokus: ein Trikot mit Lamines Namen und Rückennummer, das sie stolz in die Kamera hält. Nach seinem ersten WM-Tor teilte die Influencerin ein emotionales Posting mit Liebeserklärung an den Kicker, das sich rasch im Netz verbreitete und viral ging. "Der beste Spieler der Welt liegt bei 2.000.000 %, und er ist zudem in guten Händen", schrieb sie. Lamine selbst widmete den Treffer anschließend seiner Mutter, seiner Freundin und seinen Freunden in seiner Heimatstadt Mataró. Nach seiner vergangenen, vielbeachteten Beziehung mit Sängerin Nicki Nicole steht für den Youngster nun ein neuer Lebensabschnitt an – privat wie sportlich hat er derzeit offenbar eine enge Unterstützung an seiner Seite.

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Collage: Instagram / ineesgaarcia, Getty Images Collage: Inés García liebt Lamine Yamal

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Instagram / ineesgaarcia Inés García bei der WM

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Getty Images Lamine Yamal im Halbfinale der UEFA Nations League 2025