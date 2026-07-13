So profitiert Herzogin Meghan vom Royal-Comeback

Herzogin Meghan (44) besucht mit Ehemann Prinz Harry (41) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) Großbritannien. Das Treffen mit dem britischen Königshaus könnte nicht nur dazu dienen, die Wogen innerhalb der Familie zu glätten. Laut Royal-Expertin Hannah Furness vom britischen Telegraph könnte die Reise auch geschäftlich von großem Nutzen für Meghan sein. Gegenüber Bild erklärte sie: "Die Verbindung der Sussexes zur königlichen Familie war für ihre geschäftlichen Projekte von enormer Bedeutung. Der Netflix-Vertrag, große Interviews, der Spotify-Podcast, Harrys Memoiren und ihre bezahlten Vorträge leben alle davon, wer sie sind. Meghans eigene Marke 'As Ever', unter der unter anderem Tee und Marmelade verkauft werden, wurde zusammen mit einer Netflix-Serie eingeführt."

Die Expertin erklärte weiter: "Dennoch besteht der Eindruck, dass die Entwicklung für die Sussexes zuletzt nicht besonders erfolgreich verlaufen ist. Eine Rückkehr nach Großbritannien, vor allem eine, die so stark im Mittelpunkt der Berichterstattung steht wie diese, erinnert die Öffentlichkeit erneut an ihre Verbindung zur königlichen Familie." Zuletzt hatten Harry und Meghan bei ihren großen Partnerschaften Rückschläge hinnehmen müssen: Die Zusammenarbeit mit Spotify endete bereits im Jahr 2023, und auch Netflix stieg im März 2026 aus.

Harry hielt sich bereits seit einigen Tagen im Vereinigten Königreich auf, um den einjährigen Countdown zu den Invictus Games einzuläuten, die im kommenden Jahr in Birmingham stattfinden. Meghan und die Kinder reisten ihm schließlich nach – und das Familien-Comeback auf britischem Boden erzeugt weltweit Schlagzeilen, die ganz nebenbei auch den Blick auf die Marke Sussex lenken.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025