Meghan ist "sehr frustriert" wegen Bezeichnung im TV

Herzogin Meghan (44) kehrt mit einem Gastauftritt bei der australischen Kochshow "MasterChef Australia" auf den Bildschirm zurück – doch ihr TV-Comeback sorgt nicht nur für Freude. Wie die Daily Mail berichtet, war die Herzogin von Sussex über einen Aspekt der Vermarktung alles andere als erfreut: Meghan soll "sehr frustriert" gewesen sein, weil sie in der Werbung für die Sendung als "Royalty" bezeichnet wurde. Laut einer Quelle hätten sie und ihr Team "ausdrücklich" darauf bestanden, dass das Wort "königlich" in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden solle.

Ungeachtet des Unmuts über die Bezeichnung habe ihr die Teilnahme dennoch Spaß gemacht. In einer Pressemitteilung, die der Daily Mail vorliegt, schwärmt Meghan von der Show: "Es ist so eine tolle Sendung. Ich fühle mich einfach sehr geehrt, dass ich gebeten wurde, hier bei euch zu sein und einige dieser Gerichte bewerten zu dürfen." Außerdem heißt es darin, Meghan werde die Teilnehmer auffordern, "ein Gericht zu kreieren, das einer Herzogin würdig ist". Ausgestrahlt wird die Folge am 26. Juli.

Meghan hatte ihren Auftritt bei der Kochshow im April dieses Jahres aufgezeichnet, als sie gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry (41) Australien besuchte. Schon damals hatte Channel 10 den prominenten Gast mit Begeisterung angekündigt und sie als leidenschaftliche Feinschmeckerin bezeichnet. Damals erklärte sie auch, warum sie sofort zugesagt habe: "Ich liebe gutes Essen und ich liebe Australien."

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026