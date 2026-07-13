Prioritäten verändert: Nura verkündet Ende ihres Podcasts

Nur gut ein Jahr nach dem Start ist schon wieder Schluss: Rapperin Nura (37) hat das Ende ihres Podcasts "Sendezeit" bekannt gegeben. Seit April 2025 teilte sie dort regelmäßig ihre Gedanken mit ihren Fans – doch damit ist nun Schluss. In ihrer Instagram-Story wandte sich die Musikerin an ihre Follower und erklärte, warum sie den Stecker zieht: "In den letzten Jahren/Monaten haben sich meine Prioritäten und meine Sicht auf viele Dinge verändert. Deshalb habe ich für mich entschieden, künftig andere Wege zu gehen und mich auf Projekte zu konzentrieren, die zu meinen persönlichen Werten und meiner eigenen Entwicklung passen."

"Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, und nehme vieles davon mit. Gleichzeitig freue ich mich auf das, was vor mir liegt, mit einem klaren Fokus auf Authentizität, Respekt und den Themen, die mir wirklich am Herzen liegen", schreibt Nura und fügt hinzu: "Manchmal ist der wichtigste Schritt nicht, laut zu erklären, warum man etwas hinter sich lässt, sondern bewusst zu entscheiden, wohin man als Nächstes gehen möchte." Konkrete Details dazu, welche neuen Projekte sie als Nächstes angehen möchte, nennt sie bislang nicht.

Nura, die mit vollem Namen Nura Habib Omer heißt, wurde am 24. Dezember 1988 geboren. Als Rapperin machte sie sich in der deutschen Musikszene einen Namen und blickt auf eine langjährige Karriere zurück. Auch abseits der Musik war sie immer wieder mit verschiedenen Projekten präsent – so auch mit ihrem Podcast, in dem sie zuletzt eine Plattform für persönliche Themen und Gespräche gefunden hatte.

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Instagram / nura Nura, Rapperin

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Instagram / nura Nura, 2025

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