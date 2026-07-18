Nach Krisen: Heidi Montag startet Musik-Comeback

Heidi Montag (39) meldet sich mit voller Pop-Power zurück: Die Reality-Ikone hat Ende Juni ihr 13-Track-Album "Masterpiece" veröffentlicht – ihr erstes größeres Musikprojekt seit über einem Jahr – und erlebt gerade, wie eine völlig neue Generation ihre Songs für sich entdeckt. Gegenüber OK! schwärmt Heidi, es sei "unglaublich", zu sehen, wie Fans sich heute mit ihrer Musik verbinden. Ihren großen Live-Moment erlebt sie jetzt beim Neon Skies Festival: Am 18. Juli steht sie dort zum ersten Mal überhaupt mit einem einstündigen Set auf der Bühne und teilt sich den Headliner-Slot mit Popgrößen wie Kesha (39) und Slayyyter. Auf dem Programm stehen ihre Fanlieblinge wie "Icon", "IV Drip", "Ex Machina", "Supermodel" und "Step On The Gas" sowie der neue Fokus-Track "Summer Love" – ein kompletter Abend in Heidis eigenem Pop-Universum.

Entstanden ist "Masterpiece" in einer Phase, in der für Heidi privat vieles in Trümmern lag: Nach dem verheerenden Feuer in Pacific Palisades verlor sie ihr Zuhause und sprach gemeinsam mit ihrem Mann Spencer Pratt (42) bei TikTok offen über die Folgen und Geldsorgen. Musik wurde in dieser Zeit ihr wichtigstes Ventil und ein Weg, der Schwere zu entkommen. "Es gab mir etwas Positives, worauf ich mich fokussieren konnte", erzählt sie OK! und beschreibt ihre Songs als persönliche Welt des Eskapismus, in die sie flüchten kann. Besonders am Herzen liegen ihr die Tracks "Pretty", der sie von einer verwundbareren Seite zeigt, und "IV Drip", den sie als ihren Favoriten bezeichnet, weil er ihre Seele jedes Mal auf eine andere Art berührt. Ihren neuen Sound bringt sie inzwischen komplett in Eigenregie heraus: Unter ihrem Independent-Label Pratt Productions entscheidet sie allein, welche Songs erscheinen, wie sie klingen – und wie sich ihr Popprojekt weiterentwickelt.

Dass Heidi heute einen solchen Lauf hat, ist auch einer spontanen Rettungsaktion ihres Mannes Spencer Pratt zu verdanken. Kurz nachdem das Paar im Anschluss an den Brand über TikTok offen über ihre finanzielle Notlage gesprochen hatte, rief Spencer seine Follower dazu auf, Heidis altes Album "Superficial" zu streamen. Der Aufruf schlug ein wie eine Bombe: Paris Hilton (45), Julia Fox (36), Brody Jenner (42) und Kristin Cavallari (39) teilten die Songs auf ihren Social-Media-Kanälen, und das Album kletterte auf Platz eins der iTunes-Charts. Für Heidi ist das Wiedersehen mit ihrer Musik durch eine neue Generation von Fans etwas ganz Besonderes: "Es war unglaublich zu beobachten, wie eine neue Generation meine Musik entdeckt und sich mit ihr verbindet. Es fühlt sich an, als hätte meine Musik wirklich ihre Zeit gefunden."

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Getty Images TV-Persönlichkeit Heidi Montag, 2024

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Getty Images Spencer Pratt und Heidi Montag bei Hulus Get Real House in Los Angeles, 22. April 2025

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Getty Images Heidi Montag auf der "The Hills"-Premierenfeier in Los Angeles im Juni 2019