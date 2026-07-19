Besteht Gefahr, dass Thomas Gottschalks Krebs zurückkehrt?

Thomas Gottschalk (76) gilt aktuell als krebsfrei – doch die Frage, ob die Krankheit zurückkehren könnte, beschäftigt den Moderator und seine Umgebung. Nun hat sich seine Ehefrau Karina Mroß gegenüber der Zeitung Bild zu seinem Gesundheitszustand geäußert und dabei verraten, wie die behandelnden Ärzte die Situation einschätzen. Demnach halten sich die Mediziner inzwischen mit Prognosen auffällig zurück – was sowohl Hoffnung als auch Unsicherheit bedeuten kann.

Zu Beginn der Erkrankung war das noch ganz anders. Karina erklärte im Bild-Interview: "Thomas' Ärzte sagen heute, es ist ohnehin ein Wunder, wie er sich entwickelt hat. Sie wagen gar keine Prognose mehr." Dann betonte sie: "Nach der ersten Diagnose war das noch anders. Da haben sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs selbst nach den OPs wiederkommt, ist relativ groß. Aber jetzt, nach dem zweiten PET, sagt der Professor gar nichts mehr." Thomas selbst hörte zu, lächelte und kommentierte die Situation trocken gegenüber dem Magazin: "Ich bin nicht vorhersehbar."

Die guten Neuigkeiten hatte Thomas erst vor wenigen Stunden öffentlich gemacht. Im Gespräch mit Bild sagte er: "Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei. Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann." Gleichzeitig wurde klar: Hinter ihm liegt ein harter Weg. Seit der Diagnose im November 2025 hat Thomas nach eigenen Angaben zwei Operationen und 33 Bestrahlungen hinter sich gebracht.

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Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

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Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München

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