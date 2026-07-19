Krebsfrei: Thomas Gottschalk dachte nicht über den Tod nach

Thomas Gottschalk (76) spricht offen über seine Gesundheit und seine Sicht auf das Thema Tod. In einem Interview mit Bild verrät der Moderator, dass er aktuell als krebsfrei gilt – eine Nachricht, auf die viele Fans gewartet haben. Seine Frau Karina Mroß beschreibt im Gespräch unter anderem, wie sehr sich ihr Leben seit der Diagnose verändert hat. "Wir konzentrieren uns auf uns. Und vor allen Dingen darauf, dass Thomas wirklich komplett wieder fit wird", erklärt sie. Zu Hause spiele das Thema Krankheit kaum eine Rolle, auch über den Tod werde im Alltag nicht gesprochen. "Ich lehne das komplett ab. Kommt Zeit, kommt Rat. Mich haut nichts um. Dann werde ich reagieren, oder er wird reagieren, und fertig", betont sie.

Thomas selbst wirkt im Interview gefasst und macht klar, dass er sich nicht in Grübeleien verlieren will. Angstzustände oder Tränen seien für ihn keine Option, wie er deutlich macht: "Es hat keinen Sinn, den Tod herbeizuzitieren oder in irgendeiner Form zu fürchten. Ich bin da entspannt, wie Karina auch. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie es mit mir enden könnte." Seit Dezember haben sich Thomas und seine Partnerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sagen Einladungen ab und verzichten auf TV-Auftritte, um sich bewusst auf die gemeinsame Zeit zu konzentrieren. Statt Rampenlicht stehen nun Ruhe, Erholung und seine vollständige Genesung im Mittelpunkt des Alltags des TV-Urgesteins.

Der Entertainer zeigt in dem Gespräch vielmehr die Haltung, mit der er auch Jahrzehnte im Showgeschäft meisterte: Gelassenheit und ein gewisser Humor. Auch auf die Frage, ob er Angst gehabt oder geweint habe, reagiert er deutlich: "Der Typ bin ich nicht, der Angst hat." Thomas hatte seine Beziehung zu Karina im Jahr 2022 öffentlich gemacht, nachdem seine fast 40-jährige Ehe mit Thea Gottschalk (80) im selben Jahr zu Ende gegangen war. Der Moderator ist vor allem durch seine langjährige Moderation der Samstagabendshow Wetten, dass..? bekannt, die ihn zu einem der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands machte.

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Getty Images Thomas Gottschalk, 2025

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Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß in London, August 2025

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