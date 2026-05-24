Matty Healys Mama bestätigt: Er heiratet Gabbriette im Juli

Die Hochzeit von Matty Healy (37) und Gabbriette Bechtel rückt näher – und jetzt hat auch Mattys Mutter den Termin offiziell bestätigt. Denise Welch, die viele als Moderatorin von "Loose Women" kennen, plauderte jetzt laut Mirror im Podcast von Tom Hirschsprung offen über die bevorstehende Trauung ihres Sohnes. Der Sänger von The 1975 wird demnach im Juli seine Verlobte Gabbriette heiraten. "Matty heiratet im Juli, worauf wir uns sehr freuen. Ich freue mich sehr darüber, das ist wunderbar", sagte die Schauspielerin im Podcast.

Die Freude von Denise Welch über die bevorstehende Hochzeit kommt nicht von ungefähr. Als Matty und Gabbriette ihre Verlobung im Juni 2024 bekanntgaben, konnte sie ihre Begeisterung kaum verbergen. Damals schwärmte sie in Loose Women: "Ich könnte nicht glücklicher sein – sie ist alles, was ich mir in einer Schwiegertochter wünschen würde." Das Paar war im September 2023 erstmals zusammen in der Öffentlichkeit aufgetaucht, bevor es nur neun Monate später die Verlobung ankündigte. Gabbriette machte die Neuigkeit damals mit einem Foto des auffälligen schwarzen Verlobungsrings publik und schrieb dazu: "The 1975 zu heiraten ist sehr Brat."

Die Trauung soll einer früheren Berichterstattung zufolge in einer großen Zeremonie in Kalifornien steigen – wo Matty auch lebt. Für die Feier sollen bereits Hunderttausende Euro investiert worden sein, um Freunde und Familie aus aller Welt einfliegen zu lassen. Im Podcast sprach Denise außerdem voller Stolz über ihre beiden Söhne: Neben Matty hat auch ihr jüngerer Sohn Louis Healy eine Karriere im Showbusiness eingeschlagen und ist derzeit in der Westend-Show "Stranger Things On Stage" in London zu sehen. "Ich bin wirklich stolz. Wir haben die Jungs immer ermutigt, alles zu tun, was sie wollen, und sie so erfolgreich zu sehen ist alles, was man sich als Elternteil wünscht", sagte sie im Podcast.

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Eamonn M. McCormack/ Getty Images Europe Denise Welch bei den Rainbow Honours 2023 im Natural History Museum, May 2023 in London

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ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024

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Getty Images Denise Welch, Louis Healy und Tim Healy beim 62. Londoner Film Festival

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