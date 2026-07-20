Ehering "im Müll": Cher Lloyd trennt sich von ihrem Ehemann

Paukenschlag bei Cher Lloyd (32): Die Sängerin und ihr Ehemann Craig Monk gehen nach fast 13 Jahren Ehe getrennte Wege. Bekannt wurde die Nachricht auf ungewöhnlichem Weg: Statt einer offiziellen Mitteilung sorgte ein Instagram-Post für Aufsehen. Auf einem Foto zeigte Cher lediglich ihre Hand – ohne Ehering. Ein Fan hakte in den Kommentaren nach und wollte wissen, was es mit dem fehlenden Schmuckstück auf sich hatte. Auch die Frage, ob daraus eine Trennung zu schließen sei, beantwortete die Britin unmissverständlich: "Er ist im Müll." Über die genauen Gründe für das Ehe-Aus äußerte sie sich bislang nicht näher. Cher und Craig waren seit 2013 verheiratet.

Das Paar lernte sich 2012 in einem Friseursalon kennen – nur wenige Monate nach Chers Durchbruch bei The X Factor. Bereits nach knapp einem Jahr folgte die Verlobung, im November 2013 gaben sich die 32-Jährige und der Friseur schließlich das Jawort. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Töchter hervor: Delilah-Rae, die im Mai 2018 geboren wurde, und Eliza Violet, die im September 2023 zur Welt kam. Erst vor wenigen Monaten hatte Cher zudem einen schweren persönlichen Verlust verkraften müssen: Im April teilte sie auf Instagram mit, dass ihr Vater Darren gestorben war. Zu einem Screenshot ihrer letzten Textnachrichten mit ihm schrieb sie, sie habe "noch nie solchen Schmerz" gespürt.

Musikalisch befand sich Cher zuletzt im Aufbruch. Nach einem langen Schweigen kündigte sie 2025 neue Musik an und meldete sich mit ihrer Single "Green Light" im April zurück – ein drittes Studioalbum soll ebenfalls folgen. Mit ihrer Debütsingle "Swagger Jagger" hatte sie 2011 die britischen Charts angeführt, nachdem sie bei "The X Factor" 2010 den vierten Platz belegt hatte. Später trennte sie sich im Streit von Simon Cowells (66) Label Syco – ein Zerwürfnis, das sie auch in ihrer jüngsten Musik verarbeitete. In ihrer Single "Head Down" singt sie: "Du hast mir den Traum verkauft, ich war erst siebzehn, mich zerkaut, wieder ausgespuckt."

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Getty Images Cher Lloyd und Craig Monk feiern Chers 21. Geburtstag im Mahiki in London

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Instagram / cherlloyd Cher Lloyds Hand ohne Ehering, Juli 2026

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Getty Images Cher Lloyd, Sängerin

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