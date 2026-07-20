Judi Dench beichtet makabren Ratten-Streich

Judi Dench (91) hat eine ziemlich makabre Kindheitserinnerung ausgepackt: Die Schauspielerin erzählte jetzt im BBC-Podcast "This Is Natural Life", wie sie als Mädchen nach einem Nachbarschaftsstreit eine tote Ratte durch den Briefschlitz schob. Auslöser war damals Ärger im Elternhaus in Heworth bei York, wo ihre Brüder mit Cricket spielten und ihre Bälle immer wieder im Garten der Nachbarin Miss Lazenby landeten. Weil die Frau die Bälle laut Judi nie zurückgab, baten ihre Brüder schließlich ausgerechnet sie, das unheimliche Päckchen an die Haustür der Nachbarin zu bringen.

Im Podcast schilderte Judi die Geschichte als "schreckliche" Erinnerung aus ihrer Kindheit. Sie berichtete, dass ihre Brüder in einer Scheune eine tote Ratte gefunden hätten, diese einpackten und ihr sagten, sie solle das Tier bei Miss Lazenby durch die Tür schieben. An der Ratte habe außerdem ein Zettel gehangen mit der Botschaft: "Bitte gebt uns unsere Bälle zurück." Viel gebracht habe die Aktion offenbar nicht. Judi sagte gegenüber BBC selbst, dass die ungewöhnliche Protestaktion die Bälle "wahrscheinlich nicht" zurückgebracht habe.

Auch heute geht es im Zuhause von Judi offenbar nicht immer ganz ruhig zu. Für Wirbel sorgt inzwischen vor allem ihr Papagei Sweetie, der Besucher und Bekannte schon mit derben Sprüchen überrascht haben soll. Gleichzeitig hatte Judi zuletzt auch sehr persönliche Einblicke in ihren Alltag gegeben: Judi kämpft seit ihrer Diagnose einer Makuladegeneration im Jahr 2012 mit einer fortschreitenden Sehschwäche.

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Getty Images Judi Dench im Mai 2019 in London

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Getty Images Judi Dench bei „Weihnachten mit Judi Dench und Gyles Brandreth“

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Getty Images Judi Dench im August 2021