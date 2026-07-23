Erster Todestag: So gedenken Familie und ZDF Laura Dahlmeier

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Laura Dahlmeier (†31) beim Bergsteigen im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben kam. Die erfolgreiche Biathlon-Olympiasiegerin wurde am 28. Juli 2025 beim Abstieg am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen. Millionen Fans weltweit sowie enge Freunde trauerten um die Sportlerin. Im August '25 hatten rund 200 geladene Gäste in der Wallfahrtskirche St. Anton in Garmisch-Partenkirchen von der Sportlerin Abschied genommen – ganz so, wie Laura es sich selbst gewünscht hatte. Nun, kurz vor dem ersten Jahrestag ihres Todes, hat sich ihr Vater Andreas Dahlmeier gegenüber der Deutschen Presse-Agentur geäußert – und ein Bild einer Familie gezeichnet, die nach einem Jahr voller öffentlicher Anteilnahme vor allem eines braucht: Ruhe.

Den Todestag werde die Familie bewusst im kleinen Kreis begehen, sagte Andreas: "Es ist Familiensache." Die große öffentliche Aufmerksamkeit des vergangenen Jahres habe ihren Tribut gefordert. "Wir sind froh, dass der Hype nach unten gegangen ist, dass ein bisschen Ruhe eingekehrt ist", erklärte er. "Wir sind müde." Eine offizielle Gedenkveranstaltung ist nicht geplant. Dennoch wird der Laura-Dahlmeier-Park in ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen an diesem Tag wohl nicht leer bleiben – viele Fans und Weggefährten legen dort regelmäßig Blumen und Kerzen nieder. Neben einer Gedenktafel ist an einem Felsen auch ein Foto der ehemaligen Sportlerin angebracht. "Es ist eine richtige Pilgerstätte geworden", sagte Andreas über den Ort, an dem Menschen innehalten können.

Neben dem Mahnmal erhalten Fans außerdem die Möglichkeit, künftig auch vom Sofa aus in Erinnerungen an die "freiheitsliebende Extrembergsteigerin" zu schwelgen: Das ZDF produziert derzeit eine 90-minütige Dokumentation über die Biathletin, an der mehrere Personen aus ihrem Umfeld mitwirken. "Erzählt wird die Dokumentation anhand von Archivmaterial, Interviews, Geschichten und Anekdoten der Menschen, die Laura Dahlmeier erlebt haben und so ihr Leben greifbar und spürbar machen", betonte ein Sendersprecher gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. Ausgestrahlt werden soll der Film im kommenden Winter – einen genauen Termin gibt es bislang allerdings noch nicht. Zu Laura hatte der Sender eine besondere Verbindung, denn nach dem Ende ihrer Sportkarriere arbeitete sie selbst für das ZDF.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier im Dezember 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / laura.dahlmeier Laura Dahlmeier als Kind

Anzeige Anzeige

Imago Laura Dahlmeier, Biathletin

Anzeige