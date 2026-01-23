Laura Dahlmeiers Tod: Hat sie Gefahren-Warnungen ignoriert?

Fast sechs Monate nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier (†31) am Laila Peak werden neue Details bekannt. Die Weltklasse-Biathletin, die am 28. Juli 2025 verstarb, wollte den 6.096 Meter hohen Berg im Karakorum-Gebirge in Pakistan besteigen. Wie spanische und deutsche Alpinisten gegenüber der Zeitung NZZ nun berichten, kursierten jedoch bereits Wochen vor dem Unglück Warnungen vor gefährlichen Bedingungen am Berg. Laut Maria Martin, die zeitgleich im Basislager war, habe sie die 31-Jährige damals noch persönlich darauf hingewiesen, dass der Aufstieg durch hohe Temperaturen, Trockenheit und Lawinen aus Stein und Eis äußerst riskant sei. Dennoch entschied sich Laura, gemeinsam mit ihrer Kletterpartnerin Marina Kraus, den Aufstieg zu wagen.

Zudem äußerte sich auch der deutsche Bergsteiger Stefan Köhler zur Situation am Laila Peak im vergangenen Sommer. Der erfahrene Alpinist berichtete laut dem Medium, dass die Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt nicht gut waren: viel zu warm, viel zu wenig Schnee und immer wieder Steinschlag. Stefan erinnerte sich daran, wie er zu seiner Gruppe am 22. Juli sagte: "An dem Berg kann man momentan keine Touren machen." Sechs Tage später verunglückte Laura dann bei dem Versuch, diesen zu besteigen. Kurz vor dem Gipfel kehrten sie und ihre Partnerin zwar um, da der letzte Abschnitt als zu gefährlich erschien. Doch während des Abseilens ereignete sich das Unglück: Ein herabfallender Stein traf Laura tödlich.

Ihre Seilpartnerin Marina blieb unverletzt und berichtete nach dem Unfall, wie dramatisch die Situation gewesen sei. "Wir waren an der dritten Abseilstelle und haben uns abgeseilt, ich war schon an der nächsten Abseilstelle, Laura ist nachgekommen. Dann ging der Steinschlag los", erinnerte sich die Bergsteigerin im Gespräch mit Bild. Ein großer Stein habe Laura am Kopf getroffen und sie gegen die Wand geschleudert. Marina rief immer wieder nach ihrer Freundin, doch erhielt keine Antwort. "Für mich war klar, die einzige Möglichkeit, ihr zu helfen, ist, den Helikopter zu rufen", erklärte sie weiter. Trotz eines schnellen Notrufs und stundenlanger Bemühungen kam jede Hilfe zu spät.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Biathlonstars Laura Dahlmeier, Marie Dorin Habert und Kaisa Mäkäräinen, März 2016