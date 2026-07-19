George Lucas schmuggelte seine Kinder in "Star Wars" ein

George Lucas (82) hat nicht nur ein galaktisches Universum erschaffen, sondern darin auch seine eigene Familie verewigt. Für die Prequels von Star Wars holte der Regisseur gleich drei seiner vier Kinder heimlich vor die Kamera – und viele Fans haben diese kleinen Auftritte bis heute nicht bemerkt. Wie ScreenRant jetzt berichtet, sind Amanda Lucas, Katie Lucas und Jett Lucas in verschiedenen Minirollen zu sehen. Ihre Szenen spielen sich mitten in bekannten Momenten der Saga ab, sind aber so unauffällig eingebaut, dass selbst aufmerksame Zuschauer genau hinschauen müssen.

In "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" treten Amanda und Katie Lucas als Jedi im Hintergrund des berühmten Podrennens auf. Katie übernahm darüber hinaus noch eine weitere Rolle, wie Kino.de berichtet: Sie verkörperte eine Twi'lek-Tänzerin, eine humanoide Figur mit den für diese Spezies typischen Kopftentakeln. Sohn Jett war hingegen in "Star Wars – Episode II: Angriff der Klonkrieger" als junger Padawan im Jedi-Tempel zu sehen. Seine Figur kehrte dann sogar in "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" zurück und erlebte dort beim Angriff auf den Jedi-Tempel ein tragisches Ende.

Dass George Lucas seine Kinder Teil der berühmten Saga werden ließ, passt zu seiner eigenen Vorstellung von "Star Wars". Der Regisseur betonte bereits mehrfach, dass die Reihe immer als Familien- und Kinderfilm gedacht gewesen sei. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte er zuvor, dass er Kritik an vermeintlich zu kindlichen Figuren wie den Ewoks nie nachvollziehen konnte, und stellte klar: "Es ist ein Kinderfilm. Es war schon immer ein Kinderfilm." George konnte somit nicht nur Generationen von Fans begeistern, sondern auch seinen eigenen Kindern einen ganz besonderen Platz in dem berühmten Filmuniversum schenken.

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Getty Images George Lucas bei der Premiere von "Solo: A Star Wars Story" in Hollywood

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LILO/SIPA/2108191150 Luke Skywalker (Mark Hamill) mit einem Lichtschwert

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Getty Images "Star Wars"- und "Indiana Jones"-Schöpfer George Lucas