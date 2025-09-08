Kelsey Merritt und Chace Crawford genießen ein Tennis-Date

Chace Crawford (40) und Kelsey Merritt (28) wollen ihre Liebe nicht länger verstecken: Der Schauspieler und das Model besuchten am vergangenen Freitag die US Open – dabei zeigten sie sich in der Moët & Chandon Clubhouse Suite, um sich das Halbfinale der Männer im Arthur Ashe Stadium in New York City anzusehen. Das frisch verliebte Pärchen machte bei dem sportlichen Event eine tolle Figur, wie Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen. So strahlte Kelsey in einem langen Satinrock sowie einer schlichten weißen Bluse – ihre bessere Hälfte kombinierte ein weißes Hemd sowie eine lockere schwarze Hose.

Seit April 2025 sind der Gossip Girl-Star und das ehemalige Victoria's Secret-Model offiziell zusammen. Damals wurden die beiden turtelnd in New York City erwischt – so küssten sie sich während ihres Stadtbummels und hielten auch Händchen. Auf Instagram ließen sie dann schließlich im Juli die Katze aus dem Sack. Zu Chaces 40. Geburtstag teilte er ein süßes Pärchenfoto sowie einen Schnappschuss, der seine Liebste mit einer leckeren Geburtstagstorte zeigt. Details zu ihrer Liebe halten sie allerdings bislang noch privat.

Vor ihrer Beziehung mit Chace wurde Kelsey bereits mit zwei anderen Hollywoodmännern in Verbindung gebracht. 2022 genoss sie beispielsweise ein Date mit Jared Leto (53). Ein Jahr später wurde das Model kurzzeitig mit dem Schauspieler James Marsden (51) in Verbindung gebracht. Mit Chace scheint sie nun auf Wolke sieben zu schweben. Die Fans feiern ihre Beziehung und finden, sie geben ein schönes Paar ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsey Merritt und Chace Crawford im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / chacecrawford Chace Crawford und Kelsey Merritt im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsey Merritt im Mai 2025

Anzeige