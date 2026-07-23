Zehn Jahre später: Zendaya & Tom feiern "Spider-Man"-Momente

Zehn Jahre ist es her, dass Zendaya (29) und Tom Holland (30) gemeinsam für den ersten Spider-Man-Film auf Pressetour gingen – jetzt haben die beiden diesen Moment zum Anlass genommen, ihre damaligen Posen noch einmal nachzustellen. Auf Instagram teilte Zendaya ein Karussell von Sony Pictures, das die alten und neuen Aufnahmen der beiden in einem direkten Vorher-nachher-Vergleich zeigt. Auf einem der Bilder trägt die Schauspielerin einen weißen Rock und ein schwarzes Tanktop, während Tom dieselbe Pose wie vor zehn Jahren einnimmt. Sony versah den nostalgischen Beitrag mit den Worten: "Schon zehn Jahre her". Auch ihr Co-Star Jacob Batalon (29), der in den Filmen Ned Leeds spielt, war an den neuen Aufnahmen beteiligt.

Aktuell befinden sich Zendaya und Tom auf einer großen internationalen Promotour. Neben "Spider-Man: Brand New Day", der am 31. Juli in die Kinos kommt, werben sie auch für Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey". Zuletzt machten die beiden gemeinsam Station in Mexiko und New York. "The Odyssey" legte laut Variety einen erfolgreichen Kinostart hin und spielte am ersten Wochenende weltweit rund 231 Millionen Euro ein, davon etwa 108 Millionen Euro in Nordamerika. Neben Zendaya und Tom Holland sind auch Matt Damon (55), Anne Hathaway (43) und Robert Pattinson (40) Teil des Ensembles.

Was einst mit einer gemeinsamen Pressetour begann, entwickelte sich zu einer großen Liebesgeschichte: Zendaya und Tom lernten sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Mittlerweile sind die beiden verheiratet. Tom sprach gegenüber Esquire offen über ihre Beziehung: "Ich habe meinen Menschen gefunden. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt." Besonders schätze er, dass sie einander in ihrem außergewöhnlichen Alltag unterstützen können: "Wir können uns gegenseitig auf eine Weise unterstützen, die nur wir verstehen können, weil nur wir wirklich wissen, wie es ist, dieses Leben zu führen."

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Imago Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Homecoming" im Ham Yard Hotel in London, 15. Juni 2017

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Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Juli 2026

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Instagram / zendaya Jacob Batalon, Tom Holland und Zendaya

Instagram / zendaya Jacob Batalon, Tom Holland und Zendaya, Juli 2026