Sam Neills Weinverkäufe steigen nach Tod um 1828 Prozent

Sam Neill (†78) ist am 13. Juli im Alter von 78 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Fans auf der ganzen Welt trauern seitdem auf ganz besondere Weise um den beliebten Schauspieler aus Jurassic Park – und zwar mit einem Glas seines Weins. Der Pinot Noir des neuseeländischen Weinguts "Two Paddocks", das Sam selbst gegründet hatte, erlebt seit seinem Tod einen beispiellosen Verkaufsboom. Der Einzelhändler "Liquorland" meldete jetzt laut Daily Mail einen Anstieg der Verkaufszahlen um beeindruckende 1.828 Prozent. Der Wein katapultierte sich innerhalb weniger Tage von Platz 423 auf Rang fünf der meistverkauften Flaschen.

Auch kleinere Weinhandlungen kamen laut Daily Mail kaum hinterher: Das Geschäft "Regional Wines" in Wellington war bereits am Todestag ausverkauft, und der Händler "Moore Wilson's" setzte das Fünffache seiner üblichen Menge ab. "Die Kunden haben erzählt, dass sie sich Sam Neills Filme mit einem Glas seines Pinot Noir ansehen wollen", verriet Geschäftsführerin Amanda Thompson gegenüber The Guardian. Jacqui Murphy, Geschäftsführerin von "Two Paddocks", ist überzeugt, dass Sam von dieser Welle der Anteilnahme tief bewegt gewesen wäre: "Er hat immer gesagt, Wein stehe für Geselligkeit und verbinde Menschen."

Neben dem Ansturm auf seinen Wein fließen auch Spendengelder an die Projekte, die Sam am Herzen lagen. Die Umweltorganisation "Sustainable Tarras", die sich gegen einen geplanten Tagebau in der Nähe seines Weinguts im neuseeländischen Central Otago engagiert, erhielt bereits mehr als 20.000 US-Dollar. Laut Daily Mail hatte sich Sam leidenschaftlich gegen das Bergbauprojekt eingesetzt und gewarnt, die Mine würde "das Ende" für die malerische Region bedeuten. Auch das Krankenhaus, in dem Neill wegen seiner Krebserkrankung behandelt wurde, erhielt zahlreiche Spenden aus aller Welt.

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Imago Sam Neill verkostet Weine als Juror bei "WinPac" in Hongkong

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Imago Sam Neill mit einer Flasche seines Weinguts "Two Paddocks"

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