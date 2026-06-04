Anna Maria Mühe und Lucas: So lief ihr erstes Ehejahr

Gleich zwei Gründe zum Feiern hatte Anna Maria Mühe (40) im vergangenen Jahr: Im Juli 2025 wurde die Schauspielerin 40 Jahre alt, und nur wenig später folgte schon das nächste große Ereignis. Im August gab sie ihrem Partner Lucas Gregorowicz (49) in einer romantischen Zeremonie in der Toskana das Jawort. Jetzt blickt Anna Maria in einem Interview mit T-Online auf ihr erstes gemeinsames Ehejahr zurück – und findet dabei nur lobende Worte. "Ich genieße es sehr, verheiratet zu sein, und hätte nicht gedacht, dass mich das so glücklich macht", schwärmt die TV-Bekanntheit.

Doch nicht nur das Eheleben, auch der runde Geburtstag hat Anna Maria offenbar nicht aus der Bahn geworfen. Ihre Tochter habe sie ein wenig damit aufgezogen, als sie 40 wurde, "weil sie es so empfindet wie ich damals, dass 40 wahnsinnig alt ist", erzählt die Schauspielerin gegenüber T-Online. Dabei stört sich Anna Maria selbst gar nicht am Älterwerden. "Ich fühle mich überhaupt nicht alt, sondern ganz neugierig und jung geblieben", sagt sie. Ihre 2012 geborene Tochter stammt aus einer früheren Beziehung mit Regisseur Timon Modersohn.

Anna Maria und Lucas hatten ihre Beziehung im Dezember 2023 öffentlich gemacht. Die beiden kennen sich aus der deutschen Film- und Fernsehwelt – Lucas ist unter anderem durch den Film "Lammbock" bekannt, Anna Maria etwa durch die Serie "Dogs of Berlin". Anna Marias Vater war der Schauspieler Ulrich Mühe (†54), der 2007 verstarb. Die Schauspielerin tritt damit in eine lange Familientradition ein, denn das Schauspielhandwerk liegt bei ihr gewissermaßen in den Genen.

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IMAGO / Eventpress Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz, Januar 2024

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IMAGO / Marja Anna Maria Mühe, Schauspielerin

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Instagram / annamariamuehe Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz im Juli 2024