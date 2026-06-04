Diesen Job wollte Schauspielerin Anna Maria Mühe als Kind

Als Kind träumte Anna Maria Mühe (40) nicht von der großen Leinwand, sondern vom Tablett in der Hand – zumindest für kurze Zeit. In einem Interview mit t-online hat die Schauspielerin jetzt offen über ihre Kindheitspläne, das Älterwerden und die Missstände in der deutschen TV-Branche gesprochen. Dabei überrascht sie mit einer ungewöhnlichen Enthüllung: "Das mag lustig klingen, aber ich hatte schon mit acht Jahren den Wunsch, Kellnerin zu werden", erzählt sie. Der Grund dafür war ihre damalige Heimat Wien, wo Kellnerinnen in eleganten schwarzen Kleidchen und weißen Schürzen für sie einen ganz besonderen Reiz hatten. "Sie waren angesehen und sehr freundlich", erinnert sich Anna Maria.

Neben diesem amüsanten Rückblick in die Kindheit nutzte die Schauspielerin das Interview aber auch, um deutliche Kritik an den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zu üben. Ihr stößt vor allem die Programmplanung sauer auf: Gute Projekte würden oft auf späte Sendeplätze verbannt, was schlechte Quoten quasi vorprogrammiere. "Warum traut ihr dem Publikum nicht mehr zu? Es ist doch von Anfang an klar, dass eine schlechte Quote dabei herauskommt, wenn man gute Stoffe spät platziert", so ihr Vorwurf gegenüber t-online. Auch politische Inhalte landeten ihrer Meinung nach zu oft erst nach 22 Uhr. Als Lösung plädiert sie für mehr frische Köpfe in den Entscheidungspositionen: "Man sollte mehr junge Menschen mit ins Boot nehmen, die noch mal einen anderen Blick dafür haben."

Privat hat Anna Maria zuletzt ebenfalls einen bedeutenden Schritt gewagt: Im vergangenen Jahr heiratete sie ihren Schauspielkollegen Lucas Gregorowicz (49). "Ich genieße es sehr, verheiratet zu sein, und hätte nicht gedacht, dass mich das so glücklich macht", verriet sie t-online. Auch ihr 40. Geburtstag, den sie ebenfalls 2025 feierte, war für sie ein besonderer Anlass zum Nachdenken – vor allem, weil ihre Tochter sie damit aufzog, dass 40 "wahnsinnig alt" sei. Anna Maria selbst fühlt sich davon wenig berührt: "Ich fühle mich überhaupt nicht alt, sondern ganz neugierig und jung geblieben."

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IMAGO / Marja Anna Maria Mühe, Schauspielerin

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Getty Images Anna Maria Mühe mit ihrem Bambi

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IMAGO / Eventpress Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz, Januar 2024