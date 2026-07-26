Abbey Clancy wünscht sich trotz vier Kindern noch ein Baby

Vier Kinder hat Abbey Clancy (40) bereits mit ihrem Mann Peter Crouch (45) – doch die britische Moderatorin hätte offenbar nichts gegen weiteren Nachwuchs. In einer aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts "The Therapy Crouch" ließ die 40-Jährige eine überraschende Aussage fallen: "Es gibt so viele ältere Frauen, die jetzt Babys bekommen, und ich würde mich so sehr über ein Neugeborenes freuen." Peter, sichtlich überrascht, antwortete daraufhin: "Wirklich?" Als Beispiele nannte Abbey die Schauspielerin Sienna Miller (44) sowie deren Schwester – letztere soll mit 47 Jahren schwanger sein, Sienna selbst bekam mit 44 noch einmal ein Baby.

Bisher hatte der ehemalige Profifußballer Peter stets betont, dass ihre Familie vollständig sei. Vier Kinder zu haben sei bereits "eine lächerliche Entscheidung" gewesen, scherzte er in der Vergangenheit. Das gemeinsame Wiedersehen nach Peters Einsatz als Experte für Fox Sports bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko wurde übrigens von einem kleinen Zwischenfall überschattet: Als Abbey mit den Kindern nach New York flog, um gemeinsam das WM-Finale zu verfolgen, sorgte Tochter Sophia beim Einreiseprozess für Aufregung. Die 15-Jährige scherzte gegenüber einem Grenzbeamten über Fingerabdrücke auf einer Waffe – was bei den Beamten gar nicht gut ankam.

Abbey und Peter haben zusammen die Kinder Sophia Ruby, Liberty Rose, Johnny und Jack. Ihr jüngster Sohn ist inzwischen schon mehrere Jahre alt, weshalb das Thema Baby im Familienalltag offenbar wieder einen anderen Platz einnimmt. Gleichzeitig hatte Peter im Podcast schon einmal erzählt, dass die beiden sich zwar manchmal zanken würden, längere Trennungen für sie aber trotzdem nicht ideal seien, weil sie einfach gern Zeit miteinander verbringen.

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Getty Images Abbey Clancy, Model

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Getty Images Abbey Clancy mit ihrem Ehemann Peter Crouch

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Instagram / abbeyclancy Abbey Clancy und Peter Crouch mit ihren vier Kindern