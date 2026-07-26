Thomas Anders turtelt mit seiner Frau Claudia auf Luxusjacht

Thomas Anders (63) gönnt sich eine romantische Auszeit an der Côte d'Azur in Frankreich – und nimmt seine Fans dabei mit. Der Sänger teilte auf Instagram mehrere Fotos, die ihn gemeinsam mit seiner Frau Claudia Anders auf einer Luxusjacht zeigen. Die beiden präsentieren sich verliebt und entspannt: Claudia trägt ein sommerliches weißes Kleid mit Blumenmuster, Thomas ein luftiges weißes Leinenhemd. Dazu schrieb der Musiker gegenüber seinen Followern: "Manche Momente brauchen nicht viele Worte. Nur das Meer, die Sonne und wir."

Nicht nur die Pärchenfotos auf der Jacht ließ Thomas seine Follower sehen. Auch ein Bild von ihm mit Sonnenbrille und Badehose an der französischen Küste postete er. "Nach intensiven Wochen und Monaten genieße ich einfach mal eine kleine Auszeit. Heute nicht im Anzug, sondern barfuß am Meer", schrieb er dazu. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: "Diese Bilder sind so wunderschön", schwärmte ein Fan in den Kommentaren. "Danke, dass ihr so besondere Momente mit uns teilt", meldete sich eine weitere Person zu Wort. Sogar Natascha Ochsenknecht (61) zeigte sich angetan und likte den Beitrag.

Erst vor vier Monaten hatte Thomas für eine echte Überraschung gesorgt: Er gab seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung offiziell ab und hieß seit Februar 2026 auch in allen Dokumenten nur noch Thomas Anders. Hintergrund war laut Thomas ein nerviges Reise-Chaos, das nach einem Konzert in Dubai 2025 eskalierte. Sein Ticket lief auf "Thomas Anders", das Airline-System wollte aber nur "Bernd Weidung" aus dem Pass. "Das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf meinem Personalausweis sowie im Reisepass fehlt seit 2025 aus Datenschutzgründen im internationalen digitalen Erfassungssystem", erklärte Thomas damals gegenüber Bild.

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Instagram / thomasanders_official Claudia und Thomas Anders, Juli 2026

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Instagram / thomasanders_official Claudia und Thomas Anders, Juli 2026

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Getty Images Thomas Anders, Musiker