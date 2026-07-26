Erster Trailer zu "Ebenezer" zeigt griesgrämigen Johnny Depp

Johnny Depp (63) kehrt mit einem großen Paukenschlag auf die Kinoleinwand zurück: Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle im Fantasy-Film "Ebenezer", einer Neuverfilmung von Charles Dickens' Klassiker "Eine Weihnachtsgeschichte". Paramount hat jetzt den ersten Trailer auf YouTube veröffentlicht, der bereits für Aufsehen sorgt. Darin schlüpft Johnny in die Rolle des geizigen Ebenezer Scrooge und richtet sich mit einem breiten Grinsen direkt an die Kamera: "Es ist gut, zurück zu sein." Der Film startet am 12. November 2026 in den Kinos – pünktlich zur Adventszeit.

Regie führt Ti West, der vor allem durch seinen Horrorfilm "X" bekannt wurde und dem klassischen Stoff damit wohl eine düsterere Note verleihen dürfte. An Johnnys Seite stehen große Namen: Ian McKellen (87) spielt Ebenezers verstorbenen Geschäftspartner Jacob Marley, Sam Claflin (40) verkörpert Neffe Fred und Rupert Grint (37) schlüpft in die Rolle des treuen Angestellten Bob. Die Geschichte folgt dem bekannten Dickens-Stoff, in dem der griesgrämige Scrooge von drei Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft heimgesucht wird und so zur Besinnung kommen soll.

Für Johnny ist "Ebenezer" ein bedeutsames Comeback im großen Hollywood-Kino. Nachdem seine frühere Partnerin Amber Heard (40) ihn öffentlich mit Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert hatte und der Rechtsstreit zwischen den beiden vor aller Augen ausgetragen wurde, waren internationale Großproduktionen in seiner Filmografie rar geworden. Sein letzter großer Blockbuster war 2018 "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" – für den dritten Teil der Reihe war er ersetzt worden. Mit seinem exzentrischen Auftreten im neuen Trailer erinnert er an seine wohl bekannteste Rolle als Captain Jack Sparrow aus der Fluch der Karibik-Reihe.

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025

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ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow