Darum gab Thylane Blondeau Titel des schönsten Mädchens ab

Thylane Blondeau (25) blickt auf eine besondere Kindheit zurück – und spricht jetzt offen darüber, was es bedeutete, als kleines Mädchen als "schönstes Mädchen der Welt" zu gelten. Der mediale Druck, der mit diesem Titel einherging, lastete schwer auf ihr. Nun, mit etwas Abstand und einem neuen Lebenskapitel, erklärt das französische Model, warum sie diesen Titel bewusst abgelegt hat und welche Last er für sie als Kind bedeutete. Denn mit dem extremen Ruhm in jungen Jahren zu leben, war alles andere als leicht – er begleitete jeden Schritt ihrer Karriere und prägte ihre Entwicklung.

Thylane betonte, wie sehr ihr der frühe Medienrummel zu schaffen gemacht hatte. Der Titel, der sie weltberühmt machte, war für sie als Kind eine Bürde und keine Auszeichnung. Inzwischen hat sie eine neue Identität angenommen – nicht nur innerlich, sondern auch auf dem Papier, wie Daily Mail berichtet. Nach ihrer Hochzeit mit dem französischen DJ Ben Attal bereitet sie sich nun auf ihren neuen Ehenamen vor und lässt damit auch symbolisch die Last des Kindheitstitels hinter sich.

Die Hochzeit des Paares fand Anfang Juni in Paris statt – nur drei Monate nach der Verlobung. Thylane trug dabei ein weißes Brautkleid mit eleganten Cape-Details und einen sorgfältig gesteckten Chignon. Nach der Trauung verließen die frisch Vermählten die Zeremonie in einem Porsche 356 Speedster, während Familie und Freunde das Paar lächelnd verabschiedeten. Begonnen hatte Thylanes Bekanntheit im Alter von nur vier Jahren, als sie erstmals in der Öffentlichkeit als Tochter des französischen Fußballers Patrick Blondeau und der Schauspielerin und Designerin Veronika Loubry wahrgenommen wurde – und schon damals für Aufsehen sorgte.

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Getty Images Thylane Blondeau im September 2020

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Instagram / thylaneblondeau Thylane Blondeau zeigt ihren Verlobungsring

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Getty Images Thylane Blondeau, Model