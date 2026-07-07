Neues Video zeigt Diddys täglichen Spaziergang im Gefängnis

Seltene Einblicke in den Haftalltag von Sean "Diddy" Combs (56): TMZ hat ein Video veröffentlicht, das den Rapper beim Spaziergang auf dem Gelände des Bundesgefängnisses FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey zeigt. Zu sehen ist der 56-Jährige an einem Montagnachmittag gegen 14 Uhr – gekleidet in einem hellen T-Shirt, Shorts und Sneakers, auf dem Kopf eine Cap. Für Fans und Beobachter ist das eine der wenigen Gelegenheiten, den Musikmogul seit seiner Inhaftierung zu Gesicht zu bekommen.

Laut Insidern, die TMZ informierten, ist der tägliche Spaziergang fester Bestandteil von Diddys Routine hinter Gittern: Wettermäßig bedingte Ausnahmen ausgeschlossen, läuft er jeden Tag etwa zwei Stunden lang – von rund 13 bis 15 Uhr – über das Gelände. Dabei trägt er stets seinen Hut und hört Musik über ein Tablet. Außerdem soll er regelmäßig in der Kapelle der Einrichtung tätig sein. Sein voraussichtliches Entlassungsdatum wurde inzwischen erneut vorgezogen – auf den 23. Februar 2028.

Das Video erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Diddys Name wieder vermehrt in den Schlagzeilen auftaucht. US-Präsident Donald Trump (80) könnte intern eine Begnadigung des Rappers in Erwägung ziehen, wie Medien berichtet haben – konkrete Schritte in diese Richtung gibt es bislang jedoch nicht. Diddy war im September 2024 festgenommen worden und wurde schließlich in zwei Anklagepunkten wegen Förderung der Prostitution verurteilt. Schwerwiegendere Vorwürfe wie Schutzgelderpressung und Menschenhandel hatten die Geschworenen hingegen verneint. Das Urteil: vier Jahre Haft.

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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IMAGO / Newscom World P. Diddy, November 2001

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Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026