Kontroverse Essstörungsaussage: Anya Elsner kontert Kritik

Triggerwarnung: Essstörung

Anya Elsner (22) sorgte gestern mit einem Interview für einen Aufschrei in den sozialen Medien. Mit dem Berliner Kurier sprach die TV-Bekanntheit bei einem Event über ihre Essstörung und gestand, sie "genieße" die Erkrankung aktuell zu sehr, um sich Hilfe zu suchen. Viele Betroffene stuften diese Aussage auf Social Media daraufhin als sehr kritisch ein, darunter auch Doreen Steinert (39), die einen emotionalen Appell an junge Mädchen richtete. Nun meldet sich Anya zu dem Skandal zu Wort und erklärt die Absicht hinter ihren kontroversen Worten.

Anya betont, sie habe mit ihrer Aussage niemanden angreifen wollen, der selbst Erfahrung mit dem Thema Essstörungen hat – ebenso wenig habe sie die Krankheit romantisieren wollen. "Ich habe lediglich meine aktuelle Situation geschildert", erklärt Anya auf Instagram und führt weiter aus: "Ich hab nie gesagt: 'Macht das nach!' Viele sind davon betroffen und damit wollte ich nur zeigen: Ihr seid nicht allein damit." Sie empfinde es vielmehr als "mutig", so offen mit ihrer Erkrankung umzugehen. Im Endeffekt sei jeder für sich selbst verantwortlich und man solle sich kein Beispiel an ihr nehmen, betont die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin.

In dem Interview mit dem Berliner Kurier erzählte Anya, dass sie seit etwa zwei Jahren an einer Essstörung erkrankt sei. Die Zeit im Dschungelcamp habe den Startpunkt der Entwicklung markiert. Die 22-Jährige, die durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel im Jahr 2023 bekannt wurde, schilderte, dass sie sich nicht bereit fühle, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ich weiß, es ist schlecht, gegen die Natur zu spielen. Und ich weiß, dass es schlecht für meinen Körper ist", gab sie zu, betonte jedoch: "Ich genieße die Krankheit leider gerade noch zu sehr."

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, ehemalige GNTM-Kandidatin

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, TV-Bekanntheit

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