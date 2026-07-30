Cardi B verrät: Sie ließ sich ihre Po-Injektionen reduzieren

Cardi B (33) hat sich in einem Instagram-Livestream offen zu Spekulationen über ihren Körper geäußert – und dabei mit einer Überraschung aufgewartet. Die Rapperin bestätigte, dass sie ihre Gesäßinjektionen bereits reduzieren ließ. Gerüchte, dass sie einen solchen Eingriff plane oder hinter sich habe, kursierten schon länger. Jetzt schaffte sie Klarheit. "Viele von euch sagen mir immer wieder, ich soll mein Hinterteil verkleinern lassen", so Cardi gegenüber ihren Fans im Livestream. Sie enthüllte: "Ich muss das nicht mehr tun. Neuigkeit: Ich habe es bereits machen lassen." Ihre letzte Operation fand demnach im Januar 2024 statt.

Die Rapperin erklärte außerdem, warum ein herkömmlicher Liposuktion-Eingriff für sie keine Option war: "Ich kann nicht einfach meinen Hintern absaugen lassen, weil meine Haut ein bisschen locker ist." Eine Liposuktion würde dazu führen, dass ihr Gesäß hängt – und außerdem müsste sie sich schneiden lassen, was sie ablehnt. "Ich sitze nicht vier Monate lang rum. Ich bin draußen", betonte sie. Als Begründung für die bereits erfolgte Verkleinerung nannte sie ihren Körperbau: "Ich bin ein kleines Mädchen. Ich bin ein sehr kleines, zierliches Mädchen. Meine Mutter ist zierlich. Meine Schwester ist zierlich. Meine Tanten sind klein." Ursprünglich hatte sie sich die Biopolymer-Injektionen – eine Art auf Silikon basierende Füllung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA nicht zugelassen ist – im Alter von 21 Jahren setzen lassen.

Cardi betonte im Livestream auch, worauf sie jetzt bei ihrer Figur setzt: auf Ernährung und einen gesunden Lebensstil statt weiterer Eingriffe. Sie esse gegrilltes Hühnchen und gegrillten Lachs und trinke ballaststoffreiche Getränke. An alle, die ihren Körper kritisieren oder ihre schlanke Silhouette auf weitere Operationen zurückführen, richtete sie deutliche Worte: "Jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, ich sehe gut aus, sagt ihr, ich mache Operationen." Zum Abschluss dieses Teils des Livestreams erklärte sie: "Ich mag meinen Körper, so wie er aussieht. Ich fühle mich wohl in meiner Haut."

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