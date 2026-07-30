Nach Tod der Mutter bricht Katy Karrenbauer ihr Schweigen

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat sich Katy Karrenbauer (63) nun öffentlich von ihrer verstorbenen Mutter verabschiedet. Die Schauspielerin teilte eine bewegende Bilderstrecke, auf der unter anderem das Grab, die Urne und private Familienfotos zu sehen sind. Unterlegt hat sie den Beitrag mit dem Lied "La mer" von Charles Trenet. Die Beisetzung fand am 27. Juli statt – dem Geburtstag ihrer Mutter. Bereits rund 100 Kilometer vor ihrem Ziel habe sie realisiert, dass ihre Mutter nicht mehr auf sie wartet. "Es zerriss mir fast das Herz", schreibt Katy dazu.

In ihrem langen Text schildert die Schauspielerin auch, unter welch schwierigen Umständen die Trauerfeier stattgefunden hat. Innerhalb der Familie gebe es offenbar seit Längerem tiefe Zerwürfnisse – ausgelöst unter anderem durch den handgeschriebenen letzten Willen ihrer Mutter, der Entwicklungen in Gang gesetzt habe, von denen sie gedacht habe, "all das gibt es nur im Film". Um nicht gemeinsam mit Angehörigen trauern zu müssen, mit denen sie seit langer Zeit nicht mehr spricht, trug sie ihre Mutter zunächst ganz allein zu Grabe. "Darum habe ich dich allein der Erde übergeben. Später erst kamen die Anderen", schreibt sie und fügt einen bitteren Satz hinzu: "Warum eigentlich? Haben sie dir doch vor deinem Tod den letzten Abschied verweigert."

Trotz allem endet ihr Post mit einem Versprechen an sich selbst. "Ich gehe jetzt zurück ins Leben! Denn das geht weiter, bis es nicht mehr weitergeht", schließt Katy ihren Abschiedstext. Bereits kurz nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie ihre Follower auf Instagram an ihrer Trauer teilhaben lassen und von den letzten gemeinsamen Tagen berichtet. Auch gegenüber RTL sprach sie offen darüber, wie belastend die letzten 13 Tage vor dem Tod ihrer Mutter für sie gewesen seien. Ihre Mutter habe kurz vor ihrem Tod gesagt: "Da kommt doch jetzt nichts mehr" – und danach nichts mehr gegessen.

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Getty Images Katy Karrenbauer, Schauspielerin

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Instagram / katy.karrenbauer Gedenkstätte von Katy Karrenbauers Mutter, Juli 2026

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