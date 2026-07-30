"Auf Dauersendung": Kaulitz-Podcast legt eine Pause ein

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) machen Urlaub! In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" verkünden die Zwillinge jetzt gleich zu Beginn, dass sie eine kurze Pause einlegen werden. "Es wird zwei Wochen kein 'Kaulitz Hills' geben", kündigt Tom an. Der Musiker erklärt, dass die Auszeit nicht nur ihnen selbst zugutekomme, sondern auch ihren Fans. Tom scherzt dabei, dass er und sein Bruder "schon wieder allen Leuten auf die Nerven" gehen würden.

"Ich habe auch das Gefühl, wir sind auf Dauersendung irgendwie zur Zeit", gesteht Tom und fügt lachend hinzu: "Ich geh mir selbst schon auf den Sack." Bill zeigt sich laut Bunte verständnisvoll und scherzt gemeinsam mit seinem Bruder darüber, dass sie den Hörerinnen und Hörern nun einfach mal "den Gefallen" tun, zwei Wochen lang still zu sein. Ganz ruhig wird es um die Zwillinge allerdings nicht: Erst vor Kurzem haben Tokio Hotel ihre neue Single "Without You" veröffentlicht. Außerdem arbeiten sie im Hintergrund bereits an ihrem neuen Album.

Die Zwillinge sind derzeit in aller Munde. Neben ihrem Podcast und ihrer Musik sorgte zuletzt die dritte Staffel ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" für jede Menge Gesprächsstoff. Darin trugen die beiden Brüder einen heftigen Streit aus, der sich rund um die Hochzeit ihres Bandkollegen Georg Listing (39) entzündete. Fans müssen sich nun zwar zwei Wochen gedulden, dürften sich danach aber bestimmt auf viele neue Geschichten aus dem Urlaub der Kaulitz-Brüder freuen.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026

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Netflix Gustav Schäfer, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei