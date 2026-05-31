Kendra Wilkinson hat genug von fiesen Brust-Kommentaren

Kendra Wilkinson (40) hat Bodyshaming-Kommentaren zu ihrer Brust eine klare Absage erteilt. Die Realitystar berichtete kürzlich in einem Video von ihrer Abnehmreise – und freute sich sichtlich darüber, wieder in ihre Jeans der Größe 34 zu passen. In dem Clip, der am 26. Mai auf Instagram erschien, teilte sie ihre Erfahrungen mit einem GLP-1-Medikament zur Gewichtsregulierung. Doch anstatt Zuspruch zu bekommen, häuften sich unter dem Post Kommentare, in denen ihre Brustimplantate thematisiert wurden – und einige Follower rieten ihr sogar, die Implantate verkleinern zu lassen, damit sie insgesamt schlanker wirkt.

Kendra ließ diese Ratschläge nicht auf sich sitzen und reagierte mit Screenshots der Kommentare in ihren Social-Media-Storys – versehen mit einer gehörigen Portion Schlagfertigkeit. "Wer zahlt?! Wollt ihr meine Venmo-Adresse, um das zu unterstützen?", konterte die 40-Jährige auf die Forderung, sie solle ihre Brust um ein paar Größen reduzieren. Auf einen weiteren Kommentar, in dem ebenfalls eine Verkleinerung vorgeschlagen wurde, antwortete sie mit einem Selfie und dem Text: "Solange ich mein GoFundMe-Geld für eine Brustverkleinerung nicht zusammen habe, werde ich meine Brüste so lieben, wie sie sind."

Kendra hat ihre Implantate bereits mit 18 Jahren bekommen – lange bevor sie durch die Playboy-Welt bekannt wurde. In einem früheren Instagram-Post erklärte sie, dass sie als Teenager ein Tomboy gewesen sei und sich den Eingriff gewünscht habe, um sich weiblicher zu fühlen. Sie bezeichnete die Entscheidung als "die beste Investition" ihres Lebens. Damit passt ihr jüngster Konter auch in ein größeres Bild: Erst im März wehrte sie sich im Netz gegen Kritik an ihrem Aussehen. "Ich habe gesehen, dass viele Leute kommentieren, ich sei 'schlecht gealtert' – und das ist okay für mich", schrieb sie damals. "Ich war aus irgendeinem Grund zuletzt glücklicher als je zuvor, auch mit ein paar Pfund mehr und Fältchen, und ich werde mein Glück nicht wieder an negative Energie knüpfen."

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Getty Images Kendra Wilkinson, 2024 in Los Angeles

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Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson, Ex-Playmate

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Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005