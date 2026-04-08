GLP-1-Debatte: Kendra Wilkinson fordert mehr Ehrlichkeit

Kendra Wilkinson (40) hat auf Instagram verkündet, dass sie mit GLP-1-Spritzen ihre Gesundheitsziele verfolgen will – und das ganz offen. Am 1. April postete die 40-Jährige ein Video, auf dem sie in einem braunen Maxikleid und einem schwarzen Blazer strahlt. In der Bildunterschrift erklärte sie: "Ich starte meine GLP-1-Reise und bin wirklich bewusst dabei, wie ich es mache. Für mich ging es nicht nur um das Gewicht... es ging darum, mich besser zu fühlen, mehr Energie zu haben und dem Prozess wirklich zu vertrauen, anstatt es zu überstürzen." Die Reality-TV-Bekanntheit betonte ausdrücklich: "Anders als die meisten Leute bin ich ehrlich." Für ihre Reise kooperiert Kendra mit der Plattform Effecty, die Nutzer mit lizenzierten Ärzten verbindet, um die Eignung für eine Behandlung zu prüfen.

Gegenüber dem Magazin Us Weekly hatte die Mutter von zwei Kindern bereits im März verraten, warum sie sich für die Spritzen entschieden hat. "Es gibt nichts Schlimmeres, als jeden Tag im Fitnessstudio zu sein, zu trainieren und keinerlei Fortschritte zu sehen", erklärte sie. Nach ihrem 40. Geburtstag habe sie bemerkt, dass ihre Jeans etwas enger sitzen. Da sie auf ein Budget achten müsse, wolle sie lieber wieder in ihre alte Kleidung passen, als neue zu kaufen. Kendra schrieb auf Instagram, sie habe nach etwas gesucht, das sich transparent, unterstützend und realistisch für ihren Lebensstil anfühle.

Kritik an ihrem Aussehen weist die ehemalige Playboy-Darstellerin, die als eine der Freundinnen des verstorbenen Hugh Hefner (†91) in der Show "Girls Next Door" bekannt wurde, inzwischen gelassen zurück. Anfang März hatte sie auf Instagram geschrieben, sie habe Kommentare gelesen, in denen Leute sagten, sie sei "schlecht gealtert" – doch das sei okay für sie. "Aus irgendeinem Grund bin ich in letzter Zeit glücklicher als je zuvor, selbst mit ein bisschen Gewichtszunahme und Falten", betonte sie damals. Ihre beiden Kinder Hank Jr. und Alijah, die sie mit ihrem Ex-Mann Hank Baskett (43) hat, seien ihre größte Quelle des Glücks. Die beiden waren von 2009 bis 2018 verheiratet. "Sie aufwachsen zu sehen, war mein höchstes Glück über allem anderen", schrieb Kendra über ihre Sprösslinge.

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Getty Images Kendra Wilkinson im Juni 2022

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Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson, Ex-Playmate

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Getty Images TV-Bekanntheit Kendra Wilkinson