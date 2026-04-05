Kendra Wilkinson wettert gegen unehrliche Ozempic-Promis

Kendra Wilkinson (40) hat in den sozialen Medien gegen Prominente ausgeteilt, die bei ihrer Gewichtsabnahme mit GLP-1-Medikamenten nicht ehrlich sind. Die Realitydarstellerin verkündete auf Instagram, dass sie ihre eigene Abnehmspritzen-Reise beginnt und dabei ganz offen mit ihren Followern umgehen will – im Gegensatz zu vielen Promis, die die Medikamente zwar nutzen, aber nicht dazu stehen würden. "Anders als die meisten Menschen bin ich ehrlich", schrieb Kendra zu ihrem Post, in dem sie in einem braunen Maxikleid und schwarzem Blazer strahlend in die Kamera lächelte. Die ehemalige Playboy-Schönheit erklärte, dass es ihr bei der Behandlung nicht nur ums Gewicht gehe, sondern darum, sich besser zu fühlen, mehr Energie zu haben und dem Prozess zu vertrauen, anstatt ihn zu überstürzen.

Gegenüber dem Magazin Us Weekly hatte Kendra bereits im März ihre Beweggründe für die Entscheidung näher erläutert. "Es gibt nichts Schlimmeres, als jeden einzelnen Tag im Fitnessstudio zu sein, zu trainieren und keinen Fortschritt zu sehen", verriet die Mutter von zwei Kindern. Sie sei 40 geworden, glücklich und in Frieden mit sich, habe aber bemerkt, dass ihre Jeans in letzter Zeit etwas enger sitzen. Da sie auf ihr Budget achten müsse, wolle sie nicht einfach neue Kleidung kaufen, sondern lieber wieder in ihre alten Jeans passen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Kendra auf Kommentare von Kritikern reagiert, die ihr Aussehen und ihr Alter negativ bewerteten. Sie hatte damals geschrieben, dass viele Menschen behaupten würden, sie sei schlecht gealtert, aber dass sie damit in Ordnung sei. Die zweifache Mutter, die ihre Kinder Hank Jr. und Alijah mit ihrem Ex-Mann Hank Baskett (43) großzieht, bezeichnete sich selbst als ausgeglichene, alleinstehende, positive und lebensfrohe Frau. Die ehemalige Freundin von Hugh Hefner (†91), die durch die Reality-Show "Girls Next Door" bekannt wurde, hatte außerdem enthüllt, dass sie vor dem Teilen von Fotos in den sozialen Medien oft zweimal überlegt, weil sie dort häufig Hass ausgesetzt sei.

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Getty Images Kendra Wilkinson, 2024 in Los Angeles

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Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015

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Getty Images Bridget Marquardt, Hugh Hefner, Holly Madison und Kendra Wilkinson im Juni 2008