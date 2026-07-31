Esther Sedlaczek genießt nach WM-Ende Familienzeit

Nach wochenlangem WM-Einsatz in den USA ist Esther Sedlaczek (40) endlich wieder zu Hause – und das merkt man ihr an. Die 40-jährige Sportmoderatorin verbrachte rund sechs Wochen in den Vereinigten Staaten, um die Weltmeisterschaft vor der Kamera zu begleiten. Jetzt, da das Turnier vorbei ist, hat sie den WM-Modus ganz offiziell abgeschaltet und genießt die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen. Auf Instagram teilte sie jetzt eine Reihe von Bildern und schrieb dazu: "WM-Modus aus. Familienzeit an."

Besonders ein Schnappschuss aus dem Posting lässt die Herzen der Fans höherschlagen: Esther steht mit ihrem Baby auf dem Arm vor einer Kuhweide. Während ihr Kind die Tiere neugierig bestaunt, küsst die Moderatorin es zärtlich auf den Kopf. Ein inniger Moment, der zeigt, wie sehr sie die wiedergewonnene Nähe zu ihrem Kind genießt. Die übrigen Bilder der Reihe zeigen ebenfalls innige Momente, in denen kein Stadionlärm und keine Scheinwerfer zu sehen sind, sondern Kuschelzeit und ländliche Idylle. Für ihre Fans ist damit sichtbar: Nach wochenlangem Ausnahmezustand im WM-Studio ist bei Esther wieder Alltag mit Windeln, Spazierengehen und Familienritualen angesagt.

In den vergangenen Jahren hatte Esther bereits offen gemacht, wie prägend die ersten Erfahrungen als Mutter für sie waren. In einem Interview mit Spiegel erzählte die TV-Bekanntheit von einer schweren Phase nach einer früheren Geburt, als sie nach einer nächtlichen Panikattacke medizinische Hilfe suchte und später eine postpartale Depression als Ursache vermutete. Seitdem spricht die Moderatorin bei öffentlichen Auftritten immer wieder offen über mentale Gesundheit und Mutterschaft. Die aktuellen Einblicke in ihren Alltag mit Baby zeigen nun eine andere Seite: eine geerdete Familienfrau, die nach der Belastung eines großen Turniers ganz bewusst Nähe, Ruhe und vertraute Momente mit ihrem Kind sucht.

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Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr neugeborener Sohn, November 2025

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Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek mit ihrem Kind

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IMAGO / ActionPictures Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek, März 2025