So teilen sich Nara Smith und ihr Mann Lucky den Haushalt

Nara Smith (24) wehrt sich gegen das Tradwife-Label, das ihr seit Jahren anhaftet. Im Podcast "Call Her Daddy" von Moderatorin Alex Cooper (31) redete die 24-jährige Influencerin und Mutter von vier Kindern nun Klartext über ihr Leben hinter den Kulissen – und darüber, wie sie und ihr Ehemann Lucky Blue Smith (28) den Alltag tatsächlich organisieren. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass sie als klassische Hausfrau zu Hause bleibt, während Lucky für den Lebensunterhalt sorgt, beschreibt Nara ein völlig anderes Bild: "Wir beide arbeiten. Das ergibt keinen Sinn. Ich sorge für unsere Familie", stellte sie im Podcast klar.

Was die Kinderbetreuung angeht, teilen die beiden die Verantwortung laut Nara zu gleichen Teilen: "Mein Mann und ich teilen uns das fünfzig zu fünfzig. Wenn er arbeitet, passe ich auf sie auf. Wenn ich arbeite, passt er auf sie auf." Auch bei den Haushaltsaufgaben gibt es eine klare Aufteilung – nur eben nicht die, die viele vermuten. Während sie das Kochen übernimmt, weil es ihre Leidenschaft ist, kümmert sich Lucky ums Putzen und Geschirrmachen: "Er macht das Geschirr. Ich fasse das Geschirr nicht an. Es gibt keine Chance, dass ihr mich am Schrubben seht. Außerdem putzt er unser Haus." Trotzdem hätten viele Menschen laut der Influencerin kein Interesse daran, dieses Bild zu korrigieren.

Das Tradwife-Image ist für Nara kein neues Thema. Bereits vor Kurzem hatte sie sich im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" dazu geäußert und erklärt, dass sie Kochen als ihre Art der Liebessprache betrachte – nicht als Ausdruck einer konservativen Lebensweise. Zudem leidet sie nach eigenen Aussagen an einer Autoimmunerkrankung, weshalb sie besonders auf ihre Ernährung achtet. Ihre berufliche Karriere begann sie bereits mit 14 Jahren als Model. In den vergangenen zwei Wochen stand Nara besonders im Fokus der Öffentlichkeit, da sie die Krebserkrankung ihrer Tochter Whimsy geteilt hatte. Mittlerweile ist die Zweijährige wieder in Remission.

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Mai 2026

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Getty Images Lucky Blue und Nara Smith im Oktober 2024

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Instagram / naraaziza Nara und Lucky Blue Smith halten ihre neugeborene Tochter Fawnie im Arm