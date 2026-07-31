Als falsche Königin schrieb Hape Kerkeling TV-Geschichte

Es war einer der kühnsten Streiche der deutschen Fernsehgeschichte: Im Jahr 1991 verkleidete sich Hape Kerkeling (61) als Königin Beatrix der Niederlande (heute Prinzessin) und fuhr in einer Limousine vor dem Berliner Schloss Bellevue vor – ausgerechnet während des echten Staatsbesuchs der niederländischen Monarchin und ihres Mannes Prinz Claus (†76) erwartet wurde. Mit schwarzem Samtkostüm, Perücke, Perlenkette und elegantem Hut ausgestattet, täuschte der Comedian die Wachbeamten an der Sicherheitsschranke und gelangte tatsächlich bis vor den Eingang des Schlosses. Presse und Soldaten stellten sich auf den royalen Empfang ein – bis der Schwindel aufflog und Kerkeling unsanft vom Gelände verwiesen wurde. Wie es dazu kam, erzählt der Entertainer nun in der ARD-Dokumentation "Hape Kerkeling - Total normal".

Geplant war der Prank ursprünglich ganz anders. Nachdem alle Versuche, ein Interview mit der echten Königin zu bekommen, gescheitert waren, schlug Kerkelings Unterhaltungschef schließlich vor: "Ja, wenn sie nicht zu dir kommt, dann fährst du zu ihr und dann bist du halt die Königin." Kerkeling selbst rechnete nie damit, die Sicherheitsschranken zu überwinden. Mit "diesem falschen Auto, dem falschen Kennzeichen, der falschen Fahne und der falschen Königin" erwartete er, bereits an den Wachbeamten zu scheitern. Als er es dann doch bis auf das Schlossgelände schaffte, bekam er nach eigener Aussage gehörig Panik: "Was sag' ich, damit ich nicht in den Knast komme, damit Radio Bremen als Sender nicht von der Bildfläche verschwindet?" Die Redakteurin Birgit Reckmeyer, die sich während des Auftritts im Fußraum der Limousine versteckt hatte, resümiert rückblickend: "Es war sicherheitspolitisch ein Desaster."

Die Reaktionen auf den Streich fielen gespalten aus. Die deutsche Presse zeigte sich wenig amüsiert, die niederländischen Medienvertreter dagegen sollen sich köstlich amüsiert haben – was Hape nach eigener Aussage womöglich vor Schlimmerem bewahrte. Später zeigte sich sogar der damalige Bundespräsident versöhnlich gegenüber dem legendären Auftritt. Der Comedian war Mitte der 1980er Jahre als frecher Entertainer bekannt geworden und hatte in dieser Zeit zahlreiche TV-Pranks inszeniert. Der Auftritt als Königin Beatrix gilt bis heute als sein bekanntester Streich. Aktuell gibt es eine Petition für ihn für das Amt des Bundespräsidenten.

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Imago Hape Kerkeling tritt am 25.04.1991 als Königin Beatrix vor Schloss Bellevue in Berlin auf

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Imago Komiker Hape Kerkeling in München, 08.01.2026

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Getty Images Prinzessin Beatrix, ehemalige Königin der Niederlande