Ibiza-Pics heizen Gerüchte an: Turtelt Cro mit diesem Model?

Sonnige Strände, türkisblaues Meer und ein Helikopterflug über Ibiza – so sehen die Urlaubsfotos aus, die das Hamburger Model Charlotte Köpf kürzlich auf Instagram geteilt hat. Was zunächst wie ein ganz normaler Luxustrip wirkt, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als kleine Detektivgeschichte für die Fans: Denn je weiter man sich durch die Bilder klickt, desto mehr rückt ein mysteriöser Mitreisender in den Vordergrund. Erst ist da nur ein lässig auf dem Gepäck abgelegter Arm zu sehen – dann folgt die Überraschung: eine altbekannte Panda-Maske. Und die ist das Markenzeichen von Rapper Cro (36). Im Netz wird seitdem eifrig über den Beziehungsstatus der beiden diskutiert.

Gleich mehrere Details deuten darauf hin, dass es sich bei dem maskierten Urlaubsbegleiter tatsächlich um Cro handelt. Am Handgelenk der Person blitzt eine auffällige goldene Uhr, die der Rapper auch auf zahlreichen anderen Fotos trägt. Das wohl eindeutigste Indiz liefert Charlotte jedoch selbst: In ihrem Post hat sie Cros offiziellen Instagram-Account direkt verlinkt. Auf den Bildern posiert der Maskenträger entspannt im Urlaubslook, braun gebrannt und mit Rucksack auf den Schultern. Ein besonderes Detail entdecken aufmerksame Betrachter auf einem der Fotos: In der glänzenden Spiegeloberfläche der Panda-Maske ist Charlotte selbst zu erkennen.

Charlotte arbeitet als Model für Labels wie Tommy Hilfiger (75) und Jacquemus und nimmt ihre Follower regelmäßig mit zu Shootings und Reisen. Cro hingegen hält sein Privatleben normalerweise strikt unter Verschluss. Anfang des Jahres sprach der Rapper im Format "Take me Späti" so offen wie selten über sein Liebesleben. Er verriet, dass seine Beziehungen heute "lockerer und entspannter" seien und er mehr Wert auf emotionale Verantwortung lege. Sein Statement zur Liebe fasste er so zusammen: "Mehr Liebe ist mehr Liebe – erst mal." Auch sein Beuteschema habe sich verändert: Früher habe er eher auf den "spanischen Typ" gestanden, heute zähle vor allem das "Brain" – also Intelligenz.

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Instagram / charlotte.kpf Cro, Juli 2026

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Instagram / charlotte.kpf Charlotte Köpf, Juli 2026

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Imago Cro, August 2023