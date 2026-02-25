"Belügen sich nur": Rapper Cro hält nicht viel von Monogamie

Cro (36) hat sich in einem Podcast offen über seine Einstellung zu Beziehungen und Monogamie geäußert. Der Rapper war zu Gast bei "Take me späti" und sprach dort mit der Gastgeberin über verschiedene Konzepte von Liebe und Partnerschaft. Dabei machte der Musiker deutlich, dass seine eigenen Beziehungen im Laufe der Jahre immer lockerer und entspannter geworden sind. "Finde ich okay, aber für den, der es, also wenn es funktioniert für euch, dann super", erklärte er zur Monogamie. Für ihn selbst habe sich gezeigt, dass seine Beziehungen vor allem "emotional verantwortungsvoller" wurden, je offener sie waren.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs beschrieb Cro, wie eine entspannte Beziehungsdynamik für ihn konkret aussieht. "Mehr Liebe ist mehr Liebe erst mal", betonte er im Podcast. Wenn er oder seine Partnerin jemanden interessant fänden, könne er das direkt ansprechen, ohne dass die Partnerin verletzt reagiere. Sie würde dann sagen: "Ja, krass, stimmt, voll krass, lass mal hin, lass mal quatschen", so der Künstler. Diese offene Kommunikation sei für ihn ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Partnerschaft. Das Konzept Monogamie zweifelt er an: "Du kannst mir nicht erzählen, dass du mit jemandem 80 Jahre zusammen bist und verheiratet bist und nicht einmal das Gefühl hast, du würdest irgendwo nach links oder rechts gucken. [...] Alle anderen belügen sich nur."

In den Kommentaren kaufen ihm die Hörer des Podcasts seine Erklärung nicht ganz ab. "Das ist keine emotionale Reife, das ist sich nicht festlegen wollen, schön geredet", schreibt ein User. "Bruder… was?", fragt sich ein anderer. "Weiß Bro, was Monogamie bedeutet?", kommentiert jemand anderes. Wie sieht es in Cros Liebesleben aus? Im Juli 2025 wurde in Fankreisen heftig darüber spekuliert, ob Cro mit Leslie Malso mehr verbindet als nur freundschaftliche Gefühle. Die Künstlerin und der Musiker sorgten mit ihrem Verhalten immer wieder für Aufsehen – etwa, als Leslie Cro während eines Konzerts in Nürnberg unauffällig seine Kapuze zurechtrückte, damit niemand sein Gesicht zu sehen bekam. Instagram-Posts aus Bali, Cros Wahlheimat, heizten die Gerüchte zusätzlich an.

Imago Cro, August 2023

Getty Images Cro bei den iHeartRadio Music Awards 2019 in Los Angeles

ActionPress Cro beim Ski-Saisonopening in Obertauern 2019