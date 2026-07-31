Nach schweren Jahren hat Shania Twain wieder das Sagen

Shania Twain (60) meldet sich zurück – und zwar stärker als je zuvor. Die kanadische Sängerin spricht im Magazin People ganz offen über die Rückschläge, die ihr Leben geprägt haben: eine von Armut und Gewalt geprägte Kindheit, den Tod ihrer Mutter Sharon und ihres Stiefvaters Jerry bei einem Autounfall, als Shania gerade einmal 22 Jahre alt war, eine Scheidung, die damals für Schlagzeilen sorgte, sowie eine schwere Stimmbandoperation, nachdem eine Lyme-Erkrankung ihre Sängerstimme fast zerstört hätte. Trotz all dem fühlt sich die Sängerin heute so selbstbewusst wie noch nie: "Ich habe wieder das Sagen", erklärt sie dem Magazin.

Begleitet wird dieses neue Selbstbewusstsein von ihrem siebten Studioalbum "Little Miss Twain", das jetzt erschienen ist. Darauf blickt Shania musikalisch auf prägende Momente ihrer Jugend zurück – Geschichten, die, wie sie sagt, "niemand kennt". Als Kollaborateure konnte sie unter anderem Tanya Tucker, Josh Homme und The War and Treaty gewinnen. Auch ihr Sohn Eja Lange, 25, ist auf dem Album zu hören. Die Zusammenarbeit mit Tanya bezeichnete Shania gegenüber People als "sehr, sehr unwirklich": Ihre Mutter habe in Tanya einst das Vorbild gesehen, das Shania selbst werden könnte. "Tanya verstand, dass meine Mutter große Träume für mich hatte und dass diese sich in diesem Moment der Aufnahme auf so direkte Weise erfüllten", so die Sängerin.

Dass Shania aus schwierigen Zeiten gestärkt hervorgeht, hat sie früh gelernt. Als Kind übernahm sie in ihrer Familie früh Verantwortung – kochte aus dem, was vorhanden war, brachte die jüngeren Geschwister zur Schule und stützte ihre Mutter in deren depressiven Phasen. "Ich musste sehr früh lernen, wie man mutig ist und nicht zusammenbricht", sagt sie. Die Kraft, die sie damals entwickelte, trägt sie bis heute. "Ich habe schwierige Zeiten überstanden, indem ich in der Lage war, Mut zu finden, mutig zu sein und durch die Angst hindurchzugehen", erklärt Shania gegenüber People. "Angst treibt mich an."

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Getty Images Shania Twain bei den Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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Getty Images Shania Twain, Sängerin

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Getty Images "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin Shania Twain