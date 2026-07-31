Emotional: Shania Geiss feiert luxuriös ihren 22. Geburtstag

Shania Tyra Geiss feiert ihren 22. Geburtstag mit einer gehörigen Portion Luxus und Glamour! Die Tochter von Realitystar Carmen Geiss (61) und ihrem Mann Robert (62) gibt auf Instagram Einblicke in ihren Ehrentag – und der kann sich sehen lassen. In einem eleganten Rolls-Royce cruist die Jubilarin eine sonnige Küstenstraße entlang, dazu Meeresrauschen, Sonnenschein und eine beeindruckende Geburtstagstorte. Auch der Rest der Familie gratuliert öffentlich: Schwester Davina (23), Papa Robert und natürlich Mama Carmen melden sich mit liebevollen Worten und seltenen Archivaufnahmen aus Shanias Kindheit zu Wort.

Besonders emotional wird es durch Carmens Beitrag auf Social Media. Die 61-Jährige postet eine ganze Fotostrecke aus der Vergangenheit ihrer jüngeren Tochter und zeigt sich von ihrer verletzlichsten Seite. "Wir wissen gar nicht, ob wir uns freuen oder weinen sollen", schreibt sie und fügt hinzu: "Als Eltern möchte man die Uhr manchmal anhalten, weil jeder einzelne Moment mit seinem Kind so unendlich wertvoll ist." Für Shania findet die Unternehmerin nur wärmste Worte: Die Jubilarin sei "wunderschön, stark und selbstbewusst" – und außerdem liebevoll, ehrlich und voller Lebensfreude.

Doch ganz ohne den typischen Geiss'schen Humor geht es auch am Geburtstag nicht. Carmen erinnert in ihrem Post augenzwinkernd daran, dass ihre Tochter die Familie mit ihrem starken Willen auch schon das ein oder andere Mal herausgefordert hat. "Ja, du bist auch ein echter Dickkopf", witzelt die Mama – und meint es letztlich als Kompliment. Denn genau dieser Eigenschaft schreibt Carmen zu, dass Shania ihren eigenen Weg gehe und niemals aufgebe. Ihren Geburtstagsgruß schließt sie mit dem Versprechen, dass die Liebe von ihr und Robert "grenzenlos" sei.

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Instagram / shaniageiss Shania Geiss, Juli 2026

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Instagram / davinageiss Shania und Davina Geiss, Juli 2026

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Instagram / carmengeiss Carmen und Shania Geiss machen ein Selfie