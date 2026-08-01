Prinzessin Kate führt "Tatlers" Liste der Best Dressed an

Prinzessin Kate (44) darf sich erneut über einen besonderen Titel freuen: Das britische Gesellschaftsmagazin "Tatler" hat die Princess of Wales zur stilvollsten Person in Großbritannien des Jahres 2026 gekürt. Besonders beeindruckt zeigte sich die Redaktion von Kates sommerlich-elegantem gelbem Kleid des Designers Roksanda beim Royal Ascot sowie einem schicken Blazé-Blazer, den sie während ihrer Italienreise trug. Damit setzt sich die Prinzessin an die Spitze einer illustren Runde aus Mode-Ikonen, Athletinnen, Ärzten und Schauspielern, die es in diesem Jahr auf die begehrte Liste geschafft haben.

Auf Platz zwei landet NHS-Fernsehärztin Dr. Raj Arora, die auf Social Media mit eleganten und zugleich glamourösen Looks punktet und dort rund 69.000 Follower begeistert. Dahinter reiht sich Leichtathletin Temi Ojroa ein, die in Rom mit einem Shooting in einem auffälligen grünen Kleid für Aufsehen sorgte. Schauspieler Edward Bluemel, bekannt aus Produktionen wie "My Lady Jane" oder "Agatha Christie's Seven Dials", beeindruckt das Magazin mit einem maßgeschneiderten Edward-Sexton-Anzug von Wimbledon und seinen Dior-Looks auf dem roten Teppich. Die Top Ten komplettiert schließlich "Bridgerton"-Star Hannah Dodd (31), die bei einer Premiere in Spanien in einem Vintage-Zweiteiler von Giorgio Armani (†91) glänzte. Dass Royals wie Kate in der Modewelt eine feste Größe sind, zeigt auch der Blick auf frühere "Tatler"-Listen. 2024 stand Prinzessin Beatrice (37) ganz oben im "Best-Dressed"-Ranking, 13 Jahre nachdem ihr viel diskutierter "Brezel-Hut" bei der Hochzeit von Prinz William (44) und Kate weltweit für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Zuvor hatte bereits Herzogin Meghan (44) den Spitzenplatz erobert.

Seit ihren Anfängen im royalen Rampenlicht wird ihr Einfluss auf die Modewelt als "Kate Effect" bezeichnet. Royal-Stilexpertin Miranda Holder erklärt, dass Kate anfangs vor allem High-Street-Marken bevorzugte, wodurch Fans ihren Look leichter nachahmen konnten – zumindest in Ansätzen. Ein zentrales Element ihres Stils ist das bewusste Wiedertragen von Kleidungsstücken. Seit ihrer Zeit als Studentin an der St. Andrews (66) University hat sie diese Herangehensweise zu ihrem persönlichen Markenzeichen gemacht – auch durch Umstyling mit anderen Accessoires, um dem Outfit neuen Schwung zu verleihen. Zudem setzt Kate ihre Kleidungswahl gezielt als Kommunikationsmittel ein. Nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor Anfang 2026 etwa trug Kate bei allen öffentlichen Auftritten wiederholt dieselben Outfits – laut Stylistin Liza Talbot ein bewusstes Signal für Kontinuität, Verantwortung und Respekt inmitten der Turbulenzen in der königlichen Familie.

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Kreativzentrum Remida in Reggio Emilia

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Getty Images Beim Royal Ascot 2026: Prinz William und Kate

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, März 2026