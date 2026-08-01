Billie Eilishs Konzertfilm kommt schon bald ins Streaming

Fans von Billie Eilish (24) dürfen sich freuen: Wie Filmstarts berichtet, erscheint der Konzertfilm "Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour", der von Kultregisseur James Cameron (71) inszeniert wurde, nun schon bald im Streaming: Ab dem 6. August ist der Film im Abo von Paramount+ verfügbar. Damit können alle, die das Kinoerlebnis verpasst haben, die aufwendig inszenierte Produktion schon rund drei Monate nach ihrem Kinostart bequem von zu Hause aus nachholen.

Gedreht wurde der Film in der Co-op Live Arena in Manchester, wo Billie Eilish gleich vier restlos ausverkaufte Konzerte spielte. Neben den mitreißenden Live-Auftritten nimmt James Cameron die Zuschauer auch mit hinter die Kulissen. Der Regisseur begleitet die Sängerin bei den Vorbereitungen, streift mit ihr durch die Gänge unter der Bühne und spricht sowohl mit Billie als auch mit ihren Fans. So entsteht ein persönlicher Blick auf das Tourleben, der weit über einen klassischen Konzertmitschnitt hinausgeht.

Für James Cameron ist das Projekt eine willkommene Abwechslung zu seinem langjährigen Engagement für die Avatar-Reihe. Nachdem er sich in den vergangenen Jahren fast ausschließlich Pandora gewidmet hatte, kehrt der Regisseur mit dem Konzertfilm in ein ganz anderes Genre zurück. Die Zusammenarbeit mit Billie Eilish scheint sich dabei schon jetzt ausgezahlt zu haben. Laut Kino.de zählt der Film inzwischen zu den bestbewerteten Werken des kanadischen Filmemachers. Schon bald können sich Fans auch im heimischen Wohnzimmer selbst ein Bild davon machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei einem Konzert in Miami, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Paramount Pictures James Cameron und Billie Eilish

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggie Baird, Billie Eilish, Patrick O'Connell, James Cameron und Finneas O'Connell bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre