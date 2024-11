Blaues Auge: Anna-Maria Ferchichis Kinder verprügeln sich

Bei Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) ging es am Wochenende drunter und drüber. In ihrer Instagram-Story berichtet die achtfache Mutter: "Die Mädels waren heute schon beim Reitstall, kamen dann zurück und es gab Riesenzoff. Laila hat ein blaues Auge, Aaliyah hat ganz dolle Kratzer am Arm." Die zwei Töchter der Influencerin und des Rappers prügelten sich am Sonntagmorgen. Allerdings hatten sich die beiden Mädels vertragen, bevor ihre Mutter überhaupt von dem Streit wusste. Da solche Streitigkeiten im Hause Ferchichi fast nie passieren, weiß Anna-Maria nicht so recht, wie sie damit umgehen soll. "Eigentlich habe ich gesagt, es gibt eine Strafe, aber erstens, fällt mir keine ein, und zweitens [...] bin ich gar kein Fan von Bestrafungen", erklärt sie ihren Followern.

Das Model hat sogar überlegt, seinen Töchtern das Reiten zu verbieten, doch das würde im Endeffekt auch den Pferden schaden. Die Großfamilie besitzt die Vierbeiner erst seit wenigen Monaten und vor allem die älteren Kinder des Traumpaares genießen die Zeit mit den Tieren. "Wir legen abends die Kleinen hin und gehen dann gemeinsam zum Reiten. Unser Hof ist sehr ruhig und entspannend", teilte Anna-Maria ihren Fans kürzlich im Netz mit.

Abgesehen von der kleinen Auseinandersetzung der zwei Mädels genießen Bushido und Anna-Maria ihr Familienglück in Dubai in vollen Zügen. Erst kürzlich überraschte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt, seine Frau mit einem glamourösen Brunch zum Geburtstag. Wie die 43-Jährige auf Social Media festhielt, waren auch ihre Freunde Dennis Uitz und Sarah Harrison (33) mit von der Partie.

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila und Aaliyah Ferchichi, Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

