Meghan und Prinz Harry flohen heimlich auf diese Luxusinsel

Heimlicher Luxus-Trip in den hohen Norden: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich Anfang Juli mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) aus dem royalen Trubel ausgeklinkt und sind auf eine abgelegene Privatinsel vor der schottischen Küste gereist. Wie die Daily Mail berichtet, verbrachte die Familie einige Tage auf Tanera Mor, einer idyllischen Mini-Insel der Summer Isles. Das exklusive Eiland gehört dem Hedgefonds-Tycoon Ian Wace, einem langjährigen Bekannten von Harry, und ist von außen praktisch nicht einsehbar – perfekte Bedingungen für eine Auszeit fernab neugieriger Blicke.

Tanera Mor, rund 800 Hektar groß, ist in den vergangenen Jahren mit Millionenaufwand in ein abgeschiedenes Luxusrefugium verwandelt worden. Laut Daily Mail investierte Besitzer Ian Wace rund 100 Millionen Pfund [ca. 117 Millionen Euro], ließ rund ein Dutzend Häuser aufwendig renovieren, drei Meilen Straßen anlegen und etwa 100.000 Bäume pflanzen. Auf der Insel werden außerdem traditionelle Tätigkeiten wie Imkerei gepflegt, Gäste können beim Fischen, im Gemüsegarten oder beim Sammeln von Meeresalgen helfen. Mehr als die Hälfte der bisherigen Besucher soll über die Taigh Mor Foundation auf die Insel gekommen sein, eine Stiftung, die sich für das Wohlbefinden von Einsatzkräften und Soldaten einsetzt.

Ihr Schottland-Abenteuer war Teil einer größeren Reise nach Großbritannien. Zuvor hatten Harry und Meghan mit Archie und Lilibet auf dem Landsitz Althorp in Northamptonshire Station gemacht, wo sie bei Earl und Countess Spencer übernachteten und Blumen am Grab von Harrys Mutter Diana (†36) niederlegten. Außerdem soll die Familie in Highgrove in Gloucestershire bei König Charles (77) und Königin Camilla (79) zum Tee eingeladen gewesen sein – ein seltenes privates Wiedersehen. Ian Wace und seine damalige Frau, das frühere Model Saffron Aldridge, hatten in der Vergangenheit bereits Zeit mit den Sussexes verbracht, unter anderem bei einem Besuch einer "Cirque du Soleil"-Show in der Royal Albert Hall.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Kindern Archie und Lilibet

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