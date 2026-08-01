Georgia May Jagger heizt London im Stringbikini ein

Wer braucht schon ein Fernreiseziel, wenn man in London lebt? Georgia May Jagger (34) bewies diese Woche eindrucksvoll, dass man für einen echten Sommermoment keinen Flug buchen muss. Die Britin teilte auf ihrem Instagram-Account eine Reihe heißer Schnappschüsse, auf denen sie in gleich zwei verschiedenen roten Stringbikinis posierte. Dazu schrieb sie selbst: "Ich verbringe meinen Urlaub in Hampstead Heath." Dass die Wahl ausgerechnet auf den legendären Park fiel, passt zur bodenständigen Seite der Weltenbummlerin, die trotz ihres glamourösen Umfelds gerne auf unerwartete Locations setzt und damit ihr Millionenpublikum auf Social Media begeistert.

Für das Model ist es längst nichts Ungewöhnliches, im Bikini vor der Kamera zu stehen. Erst vor Kurzem feierte Georgia ihren 34. Geburtstag auf Kuba. Dort zeigte sie sich in einem gold-blauen Pailletten-Zweiteiler mit Triangeltop und Schnürhöschen, später auch in einem knappen schwarzen Bikini mit gelbem Häkelrock. Auf Bildern, die von ihrem Trip die Runde machten, liegt die Blondine entspannt auf einer Liege, liest ein Buch, kühlt sich in einem Infinity-Pool auf einer Schildkrötenluftmatratze ab und planscht im Meer. Immer wieder ist dabei ihre kleine Familie zu sehen: Freund Cambryan Sedlick und Söhnchen Dean begleiten sie auf Schritt und Tritt, etwa wenn sie gemeinsam am Wasser spielen oder zu dritt ein Strand-Selfie aufnehmen. Zuvor lebte die Wahl-Londonerin einige Zeit mit ihrem damaligen Partner, Gastronom Louis Levy, in New York, bevor sich ihre Wege trennten.

Georgia stammt aus einer echten Promi-Dynastie: Papa Mick Jagger (83) gilt als eine der ikonischsten Figuren der Rockgeschichte, ihre Mutter Jerry Hall (70) prägte jahrelang die internationale Modewelt. Doch Georgia hat längst ihren eigenen Weg gefunden: Sie stand für zahlreiche internationale Kampagnen vor der Kamera, darunter für Wrangler und Volcom, und zählt auf Instagram über eine Million Follower. Dass auch ihre Geschwister – Model Elizabeth Jagger (42) sowie die Filmschaffenden James und Gabriel – in der Unterhaltungsbranche Fuß gefasst haben, zeigt: In dieser Familie liegt Talent in der Luft. Georgia selbst beweist mit ihren ungezwungenen Auftritten immer wieder, dass sie trotz berühmter Abstammung nichts von ihrer Authentizität verloren hat.

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Instagram / georgiamayjagger Georgia May Jagger im Bikini

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Instagram / georgiamayjagger Georgia May Jagger im Sommer 2026

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REX FEATURES LTD. / ActionPress Mick Jagger und seine Ex-Frau Jerry Hall