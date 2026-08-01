15 Jahre: Shania Twain verrät das Geheimnis ihrer Ehe

Shania Twain (60) schwebt seit 15 Jahren auf Wolke sieben – und hat jetzt verraten, warum ihre Ehe mit Frederic Thiebaud so gut funktioniert. Im Gespräch mit dem Magazin People schwärmte die Countrysängerin von den Kommunikationskünsten ihres Mannes. Frederic bringe sie dazu, Probleme nicht aufzuschieben, sondern sie direkt anzusprechen und zu lösen. "Er erinnert uns beide immer wieder daran, dass wir die Kommunikation offen halten müssen", erzählte Shania und ergänzte: "Er ist der größte Redner und hält sich überhaupt nicht zurück, wenn es darum geht, seine Gefühle auszudrücken, was wirklich wunderbar ist bei einem Mann. Wenn man einen Mann hat, der wirklich offen ist und die Kommunikation offen halten möchte, kann man sich als Frau glücklich schätzen."

Die Sängerin gab dabei zu, selbst einen ganz anderen Ansatz zu haben. Statt Konflikte direkt anzugehen, zieht sie sich lieber zurück – für einen Spaziergang oder mit ihrer Gitarre. Ihr Mann Frederic hingegen setzt auf klärende Gespräche: "Fred möchte darüber reden. Er möchte es durchsprechen, und er möchte es lösen. Und das ist der beste Rat. Er liegt damit nicht falsch", so Shania gegenüber People. Frederic, ein ehemaliger Manager bei Nestle, ist für sie ihre "für immer wahre Liebe... die Liebe, mit der ich alt werde, und es ist ein wunderschönes Gefühl".

Dass Shania und Frederic überhaupt zusammengefunden haben, ist eine Geschichte voller Schmerz und Heilung. Shanias Ex-Mann Robert "Mutt" Lange hatte eine Affäre mit Frederics damaliger Ehefrau Marie-Anne, die gleichzeitig Shanias beste Freundin und Assistentin war. Die Scheidung von Mutt wurde 2010 rechtskräftig – aus der ersten Ehe stammt Sohn Eja. Shania und Frederic lernten sich in ihrer gemeinsamen Trauer kennen, wurden ein Paar und heirateten am Neujahrstag 2011 bei einer kleinen Zeremonie am Strand in Rincon, Puerto Rico. "Wir hatten tiefe Narben gemeinsam. Wir waren ein wichtiger Teil voneinander bei der Heilung", sagte Shania einmal gegenüber People.

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Getty Images Shania Twain und ihr Mann Frédéric Thiébaud

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Instagram / shaniatwain Sängerin Shania Twain bei einem Konzert in Las Vegas, 2025

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Getty Images Shania Twain und Frédéric Thiébau im September 2020