"Respektlose Göre": Flocke kritisiert Dschungelcamp-Ariel

Das diesjährige Dschungelcamp polarisiert – im Netz melden sich immer mehr Realitystars zu Wort und geben ihren Senf zu Handlungen und Kandidaten ab. Auch Kevin Platzer (27), alias Flocke, lässt es sich nicht nehmen, seine Meinung offen kundzutun. In seiner Instagram-Story scheint er sich dabei besonders auf eine Kandidatin eingeschossen zu haben. "Schmeißt diese respektlose Göre raus und lasst sie lieber nochmal in die Schule gehen und einer echten Ausbildung und ihrer Mutterrolle nachkommen, anstatt im größten deutschen TV-Projekt mal wieder nur durch Stress und arrogantes, kindisches Verhalten aufzufallen", wettert er. Einen Namen nennt er nicht, es scheint aber wohl offensichtlich zu sein, dass er damit auf Ariel abzielt.

Dass es sich bei dem Namen in Anlehnung an die kleine Meerjungfrau um ihren echten handelt, zweifelt er ebenfalls an. "Gut, bei dem Geschäftsmodell würde ich auch meinen echten Namen verstecken. Schon seit ihrer ersten Show war sie ja eh nur am Stressen und höchst asozial." Um ihre Privatsphäre zu schützen, hält die Schweizerin ihren Nachnamen komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Das verleitet Flocke zu einem weiteren harten Kommentar. "Du bekommst den Menschen aus der Gosse, aber der Charakter ändert sich nicht durch einen Künstlernamen", schießt er gegen die 22-Jährige.

Von Tag an mischte Ariel das Camp ordentlich auf. Sie wird laut, stellt andere offen zur Rede und verweigert sogar Team-Aufgaben, wenn ihr etwas nicht passt. Im Interview mit RTL bezog ihre Begleitperson, ihre Tante Özlem, Stellung zu diesem Verhalten. Sie betonte: Ariel sei "echt" – und ihre Reaktionen hätten rein gar nichts mit Kalkül oder Sendezeit zu tun. "Sie ist so und sie war schon so, seit sie 15 oder 16 Jahre alt war", erklärt die Tante und beschreibt ihre Nichte als laut, direkt und emotional. Es sei völlig egal, wer ihr Gegenüber sei – Mutter, Tante oder Mitcamper –, Ariel reagiere immer ungefiltert, wenn sie etwas als unfair erlebe.

Collage: Imago, RTL Collage: Flocke und Ariel, Realitystars

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026