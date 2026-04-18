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Lea Michele
Broadway-Ehrung: "Glee"-Co-Stars feiern mit Lea Michele

Broadway-Ehrung: "Glee"-Co-Stars feiern mit Lea Michele

- Mary-Lou Künzel
Lesezeit: 2 min

Für Lea Michele (39) war es ein ganz besonderer Moment: Am Donnerstag wurde im berühmten New Yorker Restaurant Sardi's ihr offizielles Porträt enthüllt – eine der größten Auszeichnungen, die Broadway-Darsteller erhalten können. Die Schauspielerin wurde dabei von zahlreichen ehemaligen Glee-Co-Stars gefeiert, darunter ihr bester Freund Jonathan Groff (41), Darren Criss (39), Kevin McHale (37), Alex Newell (33) und Skylar Astin (38). Auch ihre aktuellen Kollegen aus dem Stück "Chess", Aaron Tveit und Nicholas Christopher, ließen sich die Feier nicht entgehen.

Jonathan hielt bei der Zeremonie zu Ehren seiner langjährigen Freundin eine Rede, bevor Lea für Fotos mit ihrem neuen Porträt posierte. Regisseur Michael Mayer und Autor Danny Strong (51) gesellten sich ebenfalls für Schnappschüsse dazu. Kevin und Skylar hatten sich zuvor sogar die Vorstellung von "Chess" angeschaut und anschließend begeisterte Beiträge über Leas Leistung in den sozialen Medien geteilt – Fotos mit ihr backstage inklusive.

Lea steht noch bis zum 21. Juni in "Chess" auf der Bühne am Broadway. Experten rechnen damit, dass sie für ihre Rolle ihre erste Tony-Nominierung erhalten wird. Bereits für ihre Leistung in "Funny Girl" wurde ihr von Fachleuten eine mögliche Tony-Auszeichnung zugetraut – damals war sie jedoch nicht für den Preis zugelassen, da sie nicht zur Originalbesetzung gehört hatte.

Lea Michele und Jonathan Groff bei der Enthüllung von Lea Micheles Porträt
Getty Images
Lea Michele und Jonathan Groff bei der Enthüllung von Lea Micheles Porträt
Lea Michele bei der Enthüllung ihres Porträts bei Sardi’s in New York City
Getty Images
Lea Michele bei der Enthüllung ihres Porträts bei Sardi’s in New York City
Lea Michele beim "Chess", September 2025
Getty Images
Lea Michele beim "Chess", September 2025
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